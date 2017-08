Apresentadora Eliana fala sobre saída do hospital e sua gravidez de risco

espera de Manuela, Eliana recebeu alta pela segunda vez e, em entrevista para o seu programa no SBT, falou sobre a gravidez de risco da filha em conversa com Chris Flores, que vai ao ar no próximo domingo (6), na casa de sua mãe, Eva. "Senti muito medo. Por mais que meu filho e meu noivo estivessem ao meu lado, é um caminho que você faz sozinha. Hoje meu coração está mais calmo e tranquilo. Manu já está grandinha", disse a apresentadora, que ficou internada após um descolamento de placenta.

Afastada da TV para evitar o parto prematuro, Eliana agradeceu o apoio dos fãs durante o período em que ficou de repouso absoluto. "Se estou passando por isso, sei que tem um aprendizado muito grande que daqui a um tempo vou saber qual foi. Mas eu só tenho muito que agradecer, mesmo com todas as dificuldades. Eu recebi muito apoio de outras mulheres. Linda essa inversão de papeis. A gente sabe que a nossa vida inspira quem tá em casa nos assistindo. E eu vi ali nos milhares e milhares de depoimentos, mulheres anônimas me dando força. Me ajudaram muito", falou.





A apresentadora já é mãe de Arhtur de 5 anos. Foto: Divulgação

Antes de deixar o hospital, Eliana avisou que ela e o bebê estavam bem: "recebi da amiga Marcia Comar. Como estou no hospital resolvi dividir com vocês, pois foi positivo receber esta mensagem e talvez sirva de esperança para outras pessoas também. Vamos com fé, amor e paciência. P.S.: A fotinho foi eu mesma que acabei de tirar. Manu está bem, graças a Deus".

Vivendo uma gestação com complicações, a loira compartilhou também uma mensagem otimista. "Às vezes a vida parece difícil demais, cansativa e cheia de obstáculos. Às vezes fica difícil continuar a caminhar. Mas você deve pensar que aquilo que vale realmente a pena dá trabalho. Se na vida não houvesse esses momentos maus, como saberíamos reconhecer os bons? Certamente que sem as dificuldades não sentiríamos a satisfação da superação, do triunfo. Sem tempestade não haveria bonança! Então não desanime, lute, acredite, tenha esperança e quando superar mais uma dificuldade, desfrute da vitória! (Autor desconhecido)."

