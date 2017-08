Após susto, Eliana diz que filha sobreviverá sem sequelas

Á espera da segunda filha, Manuela, Eliana garantiu que está confiante com o nascimento da herdeira depois de ter um deslocamento de placenta nos primeiros meses de gravidez. Por causa do susto, a apresentadora demorou a montar um enxoval de Manu.



"Minha mãe perguntava (do enxoval) e eu não queria verbalizar, mas estava com muito medo. Falei 'não, não vou mexer nisso agora. Deixa passar essa fase crítica'. Antes o medo era o tempo inteiro, não tinha isso de curtir a barriga, era 'meu Deus, será que vai dar certo?' Mas o fato é que ela já está grandinha, e passados quase dois meses de repouso absoluto, eu sei que se acontecer alguma coisa e eu parar no hospital ela é uma criança que vai sobreviver bem, sem sequelas e ser saudável no futuro", disse em entrevista ao programa "Eliana", do SBT, no último domingo (6).





Eliana garantiu que está confiante com o nascimento da filha, Manuela, depois de passar por um deslocamento de placenta. Foto: Divulgação



Durante a gravidez de risco, a apresentadora recebeu apoio de Silvio Santos e a família Abravanel. Em entrevista a Chris Flores, Eliana ainda agradeceu o suporte que recebeu da Rede Globo - emissora onde o noivo, Adriano Ricco, trabalha como diretor do "Caldeirão do Huck", onde foi parabenizado pela gestação da apresentadora por Luciano Huck. "Preciso agradecer em rede nacional a direção da Rede Globo, eles foram muito sensíveis neste momento. A ideia é que em breve, se tudo der certo, ele consiga transferência aqui para São Paulo e a gente possa construir a nossa família sem ponte aérea."



Terra