Após depressão, Suzana Alves diz: 'Venci os meus medos'

Ela foi uma das personagens mais desejadas do país nos anos 90. Com Tiazinha, Suzana Alves foi do estrelato à depressão. Após se reencontrar e fazer as pazes com a morena de espartilho, máscara e chicote, ela está de volta à ativa no “Dancing Brasil”, de Xuxa Meneghel, na Record.

“Eu venci os meus medos, as minhas inseguranças. Eu era muito nova quando fiquei famosa como símbolo sexual. A Tiazinha, hoje, é minha heroína porque ela fez de mim o que eu sou. Foi uma personagem que me impulsionou a me descobrir como mulher e pessoa’’, atesta a artista.

Foram quatro anos tentando engravidar e 27 quilos a mais. Mãe de Benjamin, de 1 ano, ela sobe ao palco do reality tão exuberante quanto antes. “A gente tem que estar bem por dentro e viver o momento”.

