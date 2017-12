Após agressão, Naldo tem consultas com psicólogo e psiquiatra

Após ser detido por porte ilegal de armas e ser acusado de ter agredido fisicamente a mulher, Ellen Cardoso, o cantor Naldo buscou um tratamento médico. Segundo informou a assessoria de imprensa neste sábado, ele "está se cuidando espiritualmente e tendo consultas semanais com psicólogo e psiquiatra.

O comunicado diz ainda que Naldo continua cumprindo com a agenda de shows e reafirma que o cantor está muito arrependido de ter agredido a mulher e quer reconstruir sua família.

“Após os fatos ocorridos, Naldo, que já declarou publicamente estar totalmente arrependido do que fez, está se cuidando espiritualmente e tendo consultas semanais com psicólogo e psiquiatra. O cantor está se resguardando e prefere nesse momento não falar do assunto e, através de sua assessoria, diz que não vai medir esforços pra ter sua família de volta. Naldo está cumprindo com todas as exigências do processo que corre na Justiça. O cantor continua normalmente com sua agenda de shows, pois todos têm contratos, e uma vez que ele deixa de assumir seus compromissos o mesmo pagaria multa, como constam nas cláusulas contratuais. No momento, a prioridade dele é reconstruir sua família.”, diz o comunicado.

