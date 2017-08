Anitta tieta Jamie Dornan de '50 Tons de Cinza'

Até as poderosas têm seu crush! Anitta usou seu Instagram para revelar uma quedinha daquelas por Jamie Dornan, o bonitão astro de 50 Tons de Cinza, compartilhando uma foto dele ao lado de Dakota Johnson - a dupla está no novo filme da série, 50 Tons de Liberdade, que tem estreia prevista para 2018.



Foto: Reprodução/Instagram

"Mr. Grey, você está de parabéns... Marque aqui ela sua amiga apaixonada pelo homem mais maravilhoso do mundo", escreveu a cantora, nesta quinta-feira (27), encantada com o charme do ator.

Quem