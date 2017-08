Anitta assume namoro, mas faz mistério sobre relação

Anitta não está mais solteira. Neste domingo (30), a cantora confirmou que está namorando, mas não entrou em detalhes a respeito do felizardo, que a QUEM apurou ser empresário e se chamar Thiago Magalhães. "Eu não fico falando muito sobre isso, entendo o interesse das pessoas por eu ser uma pessoa pública. Mas como ele é anônimo, prefiro não falar muito sobre isso. A famosa sou eu. Estou bem e feliz!", disse ela na estreia da festa LGBT 'Combatchy' na boate The Week, no Rio, onde também lançou o clipe da música "Sua Cara", que contou com a participação de Pabllo Vittar. A agência de fotos Agnews flagrou Thiago Magalhães no camarote assistindo à performance de Anitta e Pabllo.

A cantora também falou sobre a escolha de Pabllo para o clipe: "No carnaval, eu já tinha convidado ela para cantar no meu trio e o ela não estava tão estourada como está agora e foi um sucesso enorme, graças a Deus. E quando a gente saiu de lá fomos para minha casa e falamos que tínhamos que fazer algo junto", lembrou, elogiando Pabllo: "É uma pessoa maravilhosa. Simples, tranquila, para trabalhar é bem parecida comigo, não tem frescura".



Anitta (Foto: Thyago Andrade/ Brazil News)



Pabllo foi só elogios a Anitta: "Ela é a diva dos gays para mim e para todos os meus amigos. A Anitta quebrou muitas barreiras e continua quebrando", declarou. Anitta ainda comentou sobre o que acha de ser considerada a diva dos gays: "O público gay me abraçou e eu amo também contar com o público gay".

Anitta ainda explicou sobre a ideia da festa: "Era um desejo meu antigo fazer esta festa para fazer esse duelo com outras cantoras que fazem sucesso no mesmo segmento que eu para mostrar que tem espaço para todo mundo. Vai ter o combate entre as divas, mas no final a gente canta juntas".

O clipe de "Sua Cara" foi gravado no deserto do Saara, no Marrocos, e é uma parceria entre Major Lazer, Anitta e Pablo Vittar. Além de Anitta e Pabllo Vittar, a festa também contou com os DJs Ju de Paiva, Rebeca Fox, Ravena e Pimpa.

Anitta lembrou como foi a gravação do clipe e contou que para chegar no deserto do Saara foi bem difícil. "É uma viagem bem longa e cansativa. E lá é muito calor. Passei bem mal no dia da gravação em si porque um dos looks é completamente de plástico, é um macacão de plástico comprido e eu fiquei subindo e descendo as dunas, cantando e dançando umas 15, 16 vezes ou mais. Quando acabou esse take, a gente esperou umas 5 horas para eu conseguir voltar diva. Porque a gente pegou o nascer do sol e depois a noite. Foi bastante tempo. A Pabllo também passou mal. Foi bem complicado tanto para mim quanto para a Pabllo. Mas ficou um bom resultado", disse.

Quem