Angelina Jolie contesta acusações sobre exploração infantil

Em uma grande entrevista para a revista Vaniry Fair, da qual também é capa, Angelina Jolie se tornou alvo de uma polêmica, por conta da maneira como foi colocada a realização do processo de seleção de crianças que atuaram no filme sobre o Camboja, o First They Killed My Father.Algumas especulações afirmam que houve exploração infantil, durante a escolha das crianças.

Jolie e outros responsáveis pelo casting teriam utilizado uma espécie de jogo. Para encontrar a personagem principal, que interpretaria Loung Ung, os diretores de elenco criaram um jogo, onde dinheiro era colocado sobre uma mesa e era solicitado às crianças que pensarem em algum fim para dar ao dinheiro. Depois então, elas deveriam pegar o valor colocado na mesa. A diretora fingia capturar as crianças, que teriam que inventar uma mentira para ela.



Srey Moch, a menina escolhida para o papel principal, se emocionou muito com o teste, principalmente quando teve de devolver o dinheiro, pois afirmou que seu avô havia morrido e a família não tiha condições financeiras de dar um funeral digno a ele.

Em um comunicado, Jolie garante que esta é uma interpretação deturpada daquilo que realmente aconteceu."Estou chateada que um exercício imaginado numa improvisação de uma cena, foi descrita como se fosse um cenário real", aponta, acrescentando ainda que qualquer ideia que tiraram dinheiro real de uma criança nas audições é "falsa e perturbadora".

"O objetivo deste filme é chamar a atenção para os horrores que as crianças enfrentam em guerra e ajudar a lutar por elas e protegê-las", continua, citada pela Variety.

Confira o comunicado de Jolie

"Toda medida foi tomada para assegurar a segurança, o conforto e o bem-estar de toda criança presente no filme, desde processo de seleção, à produção e ao presente momento. Pais, tutores, parceiros de organizações não-governamentais que trabalham com crianças e com o psicológico, estavam à disposição todos os dias para assegurar que todos tivessem suas necessidades atendidas.

E, acima de tudo, para certificar que ninguém fosse ferido de qualquer forma, por participar na reconstituição de um período tão doloroso da história de seu país. Estou irritada que um exercício de improvisação, de uma cena que está no filme, tenha sido descrito como um cenário real. A sugestão que dinheiro de verdade foi tomado de crianças durante uma audição é falsa e inquietante. Eu mesma estaria indignada se isso tivesse acontecido. O objetivo deste filme é tornar visível os horrores que as crianças enfrentam em tempos de guerra, e ajudar a protegê-las".

O produtor e cineasta Rithy Panh, sobrevivente do genocídio cambojano, também se pronunciou

"O objetivo do teste era o de improvisar com as crianças e analisar como uma criança se sente quanto ele ou ela é pego fazendo algo que não deveria [...] As crianças não foram enganadas ou aprisionadas, como alguns sugeriram. Elas entenderam perfeitamente que era atuação, faz de conta. E todas elas continuam recebendo acompanhamento médico e psicológico mesmo após o término das filmagens"



