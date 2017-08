Angelina Jolie comenta vida depois da separação

Agora mãe solteira, após a separação de Brad Pitt, Angelina Jolie conta a Vanity Fair de setembro, da qual é capa, como tem feito para gerenciar o caos do dia-a-dia de seis crianças, fala sobre seu mais novo filme, da Netflix, sobre o genocídio do Camboja, e revela que ela e o ex se preocupam com o bem da família.

"Nós nos preocupamos com nossa família, e ambos trabalhamos no mesmo objetivo. Há raiva e dor lá embaixo da superfície. Mas não quero que meus filhos se preocupem comigo. Acho muito importante chorar no chuveiro e não na frente deles. Eles precisam saber que tudo vai ficar bem, mesmo quando não se tem certeza", conta.

Jolie ainda falou sobre o câncer de ovário que matou sua mãe quando tinha apenas 56 anos, bem como as de outros membros da sua família. Em uma coluna de 2013 do New York Times, Jolie comentou sobre sua decisão de fazer uma mastectomia preventiva e uma cirurgia reconstrutiva depois de ter descoberto que ela tinha o gene BRCA1.

Dois anos depois, ela recebeu uma ligação do médico dizendo que ele estava preocupado com certos níveis do gene no sangue que potencialmente sugeriram câncer. "Dez minutos depois, a sala está girando, e você pensa, como.?”, lembra ela, acrescentando que manteve a notícia longe dos filhos e fez mais exames para confirmar. Quando ela finalmente descobriu que não tinha câncer, caiu de joelhos. No entanto, fez uma cirurgia para retirar os ovários, o que a fez entrar imediatamente na menopausa. "Eu entrei na cirurgia feliz. Porque naquele momento era apenas preventivo”.

No ano passado, além da hipertensão, Jolie desenvolveu a paralisia de Bell, como resultado de danos aos nervos faciais, fazendo com que um lado do rosto caísse. "Às vezes, as mulheres nas famílias se colocam por último até que se manifeste em sua própria saúde", diz ela, que se recuperou completamente com acupuntura.

Ultimamente, ela contou que sua pele tornou-se mais seca e que ganhou alguns cabelos grisalhos. "Não posso dizer se é menopausa ou se foi apenas o ano que eu tive". Ela se diverte com o título de símbolo sexual: "Realmente me sinto mais mulher porque sinto que estou sendo inteligente com minhas escolhas, e estou colocando minha família em primeiro lugar. Estou no comando da minha vida e da minha saúde. Acho que é o que faz uma mulher completa".

