Angélica lamenta foto de cãozinho que ganhou há um mês

Apenas um mês após ganhar Babo, um cão da raça Rhodesian Ridgeback, Angélica usou as redes sociais para lamentar a morte do filhote.



"Um cometa de amor em nossas vidas. Descanse em paz", escreveu ela domingo (16) em seu Instagram, sem revelar a causa da morte. Nos comentários, os fãs lamentaram a perda da apresentadora e mandaram mensagens carinhosas.

Babo foi um presente do veterinário e adestrador Henrique Perdigão após uma participação do filhote no Caldeirão do Huck. Novo membro da família!!! 45 dias de vida e tem cara de senhor...nosso Benjamin Button canino...rs", escreveu Luciano Huck na ocasião.

Foto: Reprodução/Instagram

Quem