Andressa Suita rebate críticas sobre tatuagem

Modelo e mulher de Gusttavo Lima, Andressa Suita fez uma tatuagem em homenagem ao filho Gabriel na quarta-feira (16), mas seus seguidores criticaram a decisão da mamãe.Em um estúdio de tatuagem em Goiânia, ela tatuou o nome do filho próximo ao ombro.

"E quando você tem exatamente uma hora para fazer alguma coisa na rua e voltar para casa para dar de mamar? Arte! Aí você chama sua amiga que te apoia em todas as loucuras", brincou Andressa em vídeo publicado no Instagram.

Andressa ainda está em período de amamentação do filho. Foto: reprodução/instagram

Alguns seguidores questionaram Andressa sobre tatuar no período de amamentação. A mamãe fez questão de explicar sua decisão. "Tem muita gente preocupada com o fato de ter me tatuado e estar amamentando o Gabriel. Agradeço demais o carinho e vou esclarecer alguns mitos. Não há risco de absorção da tinta no leite materno, mas é necessário escolher muito bem o estúdio, o tatuador, o material utilizado deve ser de qualidade e estéril", escreveu ela em mensagem publicada no Insta Stories na quinta-feira.

"Os tatuadores devem usar luvas, máscaras, possuir autorização de funcionamento e certificados de cursos na área. Serem vacinados contra hepatite B e não utilizar restos de pomadas e tintas. Aliás, esses cuidados devem ser tomados por qualquer pessoa que decida se tatuar. A minha sessão foi super rápida, esse é outro ponto a ser observado. Escolher horários que não interrompam a rotina de amamentação do bebê. Para mim era muito importante registrar na pele esse amor que transborda meu coração", continuou ela.

Quem Acontece