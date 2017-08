André Marques se engaja em campanha contra Diabetes

André Marques usou suas redes sociais para alertar o público do perigo da diabetes e ninguém melhor que ele para tal ação. Afinal, o apresentador já sofreu com a doença e, por isso, optou por uma vida mais saudável, eliminando mais de 70 quilos.

Pensando na gravidade dessa doença, o apresentador do É de Casa, da Globo, compartilhou, em seu Instagram, uma mensagem apoiando a causa Junto ao Seu Coração. A iniciativa da Aliança Boehringer Ingelheim e Eli Lilly, pretende alertar pessoas do risco que correm os portadores de diabetes tipo 2.



“Se você conhece alguém com diabetes, alerte que ele precisa procurar um médico para conhecer as novas opções de tratamento que também cuidam do coração, já que até 80% dos pacientes com diabetes morrem por causa de doenças cardiovasculares”, escreveu. Na foto, o apresentador aparece junto de uma amiga, que, também, apoia a causa. Raquel Baroni, também, escreveu uma mensagem aos seguidores de seu Instagram em prol da Junto aos Seu Coração.





Reprodução do post na rede social do apresentador. Foto: twitter

Cuidar do diabetes é proteger quem você ama", completou André. Além de Marques, outros famosos como Giovanna Lancellotti e Gian Luca Ewbank, que sofre com a doença, apoiaram o projeto da Aliança Boehringer Ingelheim e Eli Lilly. "



