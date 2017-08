Anavitória tranquiliza fãs após tombo na TV e ironiza queda: 'Caí de amores'

Uma das duplas de maior sucesso da atualidade, Anavitória embalou o público do "Música Boa Ao Vivo" na noite desta segunda-feira (01). No programa comandado por Anitta, as donas do hit "Linda" - em parceria com Projota -, cantaram músicas como "Trevo", "Singular", "Agora Eu Quero Ir", entre outros singles que as fizeram ganhar um prêmio das mãos da funkeira. Entretanto, a comemoração acabou com um tombo que deixou os fãs preocupados quando Ana Clara Caetano foi celebrar, caiu e acabou puxando Vitória Falcão junto com ela. "Puxou a outra, cara! cara, sacanagem!", escreveram elas, bem-humoradas no Instagram.



Após a gafe, as duas ficaram no camarim do programa e a intérprete da música "Sua Cara", clipe com Pabllo Vittar que atingiu 18 milhões de views em 24 horas, entrou em cena e comentou o estado das meninas aos presentes. "A galera vem aqui e gosta de cair é uma coisa que acontece e a gente já está até acostumado, mas até do que vocês de ver. Mas está tudo bem com elas, só que estão com um pouquinho de vergonha de cantar, mas eu falei que tá tudo certo", disse a cantora.



No stories do Instagram, as duas minimizaram a preocupação dos fãs ao ironizar o tombo em um vídeo publicado na rede social. "Ana, eu quero perguntar para você o que você sentiu hoje no 'Música Boa?' Como que você está?", perguntou Vitória. "Gente, fiquei no chão, fiquei passada, com tamanha energia", respondeu Ana rindo. Em seguida, a loira insiste: "Mas me fala mais para gente...". "Nossa! Eu caí de amores por esse programa", se divertiu a morena com a dupla, com quem performou a música "Fica" com Anitta, na qual a cantora subtituiu os vocais da dupla Matheus & Kauan.





A dupla postou o vídeo da queda no Instagram e brincaram com a situação

