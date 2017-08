Ana Maria Braga usa turbante de abacaxi e movimenta web: 'Criadora de meme'

Ana Maria Braga voltou a chamar atenção com seus looks excêntricos no "Mais Você". Nesta sexta-feira (28), a apresentadora começou o matinal com um turbante de abacaxi para falar sobre a atual tendência da fruta no mundo da moda.

No Twitter, os internautas chegaram a chamá-la de "meme ambulante" ao relembrar que a âncora já usou pijama de unicórnio, colar de tomates e até mesmo uma pulseira de cebolas no programa. "9h da manhã e mais um dia normal no 'Mais Você' com Ana Maria Braga vestida de abacaxi", disse um.

"Ana Maria era um Pokémon e hoje evoluiu?", brincou outro. "Cadê o Bob esponja, Ana Maria?", questionou um terceiro. "Ana Maria tem algum criador de meme na produção. Não é possível ser uma máquina de criar meme naturalmente assim", afirmou outro usuário da rede social.



Msn