Ana Maria Braga posta foto antiga e fãs elogiam: 'dona das manhãs'

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou com os seguidores uma foto antiga nesta quinta-feira (17). "Especial para vocês", escreveu ela na legenda da foto. No Mais Você, ela usou uma blusa com a hashtag #tbt e usou as redes sociais para interagir com o público.





Foto: Reprodução/Instagram

Os fãs de Ana Maria não pouparam elogios. "Linda!", "Dona das manhãs" e "Maravilhosamente linda" foram algumas das mensagens que ela recebeu no Instagram.

Não é a primeira vez que Ana Maria publica uma foto direto do túnel do tempo. No começo de agosto, ela compartilhou um clique em que curtia o Carnaval na década de 1980 ao lado de Amaury Jr.

