Alice Wegmann fala sobre distúrbio alimentar: 'odiava meu corpo'

Alice Wegmann, de 22 anos, usou seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (4) para falar sobre a notícia da morte de uma menina de 11 anos, que cometeu suicídio após publicar uma mensagem afirmando estar infeliz com sua aparência. A atriz contou aos internautas que teve distúrbios alimentares.



"Durante anos fiquei sem usar regata porque tinha horror aos meus ombros e braços largos - procurei vários nutricionistas, segui 'dietas da moda' várias vezes e isso nunca me fez feliz. Fiz 8 anos de ginástica olímpica, treinava 7h por dia, minha estrutura obviamente é larga. Aos poucos, tenho aprendido a gostar disso. Mas já deixei de sair de casa algumas vezes por insegurança. Desde os 15 vivia de dieta, e isso num determinado momento acarretou num distúrbio alimentar. Aí eu fui aos poucos descobrindo a quantidade de amigos que passam pela mesma situação; conheço gente com bulimia, compulsão alimentar, anorexia e por aí vai...", escreveu a atriz na publicação.





Alice Wegmann (Foto: Reprodução/Instagram)



"Esse não é um post pra falar sobre dietas. esse é um post pra pedir um favor: se olhe no espelho e aprenda a se amar de verdade. não é tarefa fácil, eu sei - a indústria é tenebrosa e faz a gente lutar arduamente contra a "imperfeição". Mas o nosso corpo é a nossa história. e tem coisas na história que a gente não pode mudar. Outras, sim... mas sempre com carinho e cuidado. O feminismo me ensina muito sobre amor próprio. E quero espalhar essa ideia pelo mundo porque acho que as mulheres precisam ser mais legais com elas mesmas. Rupi Kaur escreveu em seu livro: "todos nós nascemos bonitos, a grande tragédia é que nos convencem de que não somos". Somos, sim. todo mundo tem coisas boas dentro de si. então que elas prevaleçam, sempre, a esses ideais superficiais. É importante se movimentar, procurar exercícios que te fazem bem - e buscar sempre se alimentar da forma mais natural possível. e se conectar com o agora, tentar alinhar mente e corpo, pra achar a paz", disse a atriz.



