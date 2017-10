Agredida na internet, Lucy Ramos desabafa: 'não vai sair impune'

Lucy Ramos usou seu Instagram para fazer uma denúncia de racismo nesta sexta-feira (13). A atriz, que viveu a Leila de A Força do Querer, mostrou prints de comentários abusivos deixados em seu perfil no Instagram e fez um desabafo, dizendo que vai procurar seus direitos. "Como pode uma pessoa criar uma conta no Instagram, única e exclusivamente para ofender outras pessoas! Porque com certeza eu não fui a única. A covardia é tanta que nem mostrar o rosto teve coragem. Mas eu me amo, me aceito, me respeito, sei quem sou, para o que luto e vivo. E digo claramente que nada disso me atingiu", explicou ela.





Lucy Ramos



A atriz contou que ficou em dúvida se compartilharia as agressões que recebeu. "Pensei muito se deveria ou não postar essas ofensas, mas fiz questão de postar para dizer que não podemos deixar esse tipo de pessoa sair ofendendo outras, se escondendo por trás da internet e achando que nada vai lhe acontecer. Estou indo atrás dos meus direitos e essa pessoa não vai sair impune", avisou.

Lucy, que viveu a mulher de Caio (Rodrigo Lombardi) na trama das 9 até setembro, recebeu apoio ao publicar a denúncia. "Racismo não é inveja, é crime de ódio. Denuncie!", disse uma fã. "Você é porta-voz daquelas que se calam", afirmou um seguidor da atriz.

Quem