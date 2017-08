'Acho muitas vezes machista e homofóbico', diz João Vicente de Silvio Santos

Em participação no Programa do Porchat, da Record TV, nesta última quinta-feira, 27, o ator João Vicente de Castro comentou sobre vários assuntos com seu amigo, o apresentador Fábio Porchat. Dois dos idealizadores do Porta dos Fundos, a conversa foi descontraída e aparentemente sem filtros.

Perguntado sobre Silvio Santos, João Vicente comentou: “É gênio e velho safado carismático. O Sílvio é uma daquelas pessoas incontestáveis, um cara que revolucionou tudo, mas é muito velha a cabeça dele. Acho homofóbico muitas vezes, acho machista, misógino, acho um monte de coisa. E não acho que seja tolerável porque ele tem 85 anos, não. Mude! É a mesma coisa que botar a culpa na sua geração, não tem porquê”. Ele finalizou o raciocínio dizendo que, apesar disso tudo, não dá pra tirar a parte “maravilhosa” e declarou amar o dono do SBT.

A conversa entre Porchat e João Vicente também chegou a Rodrigo Hilbert. Sobre isso, o ator também disparou: “Não faz mais do que sua obrigação. Eu adoro o Rodrigo, mas eu acho que faz parte de uma sociedade que não entende o pai como um elemento crucial para uma criação de um filho e acha que o Rodrigo Hilbert é incrível porque ele cuida do filho”. E completa com um comentário bem-humorado: “Acho que ele está sendo alçado ao novo Chuck Norris”.

Vilão em Rock Story, da Globo, João Vicente comentou que fazer uma novela muda a vida de um ator: “É outro público, com senhoras na rua te agredindo porque você fez o vilão”, finalizou.

Isto É