A horas do casamento, Cesar Tralli se declara a Ticiane Pinheiro

A poucas horas de celebrar o seu casamento com Ticiane Pinheiro, o jornalista Cesar Tralli continua ativo em suas redes sociais.

Por volta das 13h deste sábado (2), o jornalista postou no Instagram uma foto da aliança de ouro e não economizou palavras na mensagem. Além de declarar seu amor a 'Tici', Tralli ressalta a importância dos familiares e amigos e destaca os profissionais envolvidos na organização da cerimônia, que acontece no início da noite deste sábado, em um luxuoso hotel na cidade de Campos do Jordão (SP).

"Seis meses voaram...desde que a Tici aceitou meu pedido de casamento em 12 de Junho, Dia dos Namorados. Desde então, sonho com nosso casamento. E venho pondo em prática este sonho com todo meu amor, dedicação e verdade. Procurei amigos, colaboradores, profissionais que de fato entendessem o real valor de fazer um casamento para duas pessoas que creem em Deus, que valorizam a família, a importância de cuidar e de ser cuidado. Somos um casal generoso e que vive a vida com alegria e humildade, amando quem está à nossa volta. Encontrei as pessoas certas, felizmente. Pois o Universo conspira para unir as boas almas. E neste momento tão especial Tici e eu estamos cercados de pessoas maravilhosas. É com esta energia positiva e este amor pleno que vamos nos casar. Agradeço aos meus pais pela educação exemplar que souberam me dar. Agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Tici por me preencher de amor e alegria."

Tralli também não esqueceu de Rafaela Justus, filha do primeiro casamento de Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus (2006 a 2013).

"Agradeço a Rafinha por me fazer sentir o sabor delicioso de voltar a ser criança. Tudo que fiz até aqui foi com muita entrega: dando o melhor de mim. Ver as pessoas sorrindo e felizes neste momento especial é minha recompensa. Ver minha mulher vestida de noiva é minha realização. Muito obrigado a todos vocês que sempre torceram por nós! O Amor sempre vencerá para os que são honestos e verdadeiros nos seus propósitos", finaliza.

Folhapress