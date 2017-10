“Fiquei um pouco incrédulo”, conta Alok sobre sua parceria com Mick Jagger

Alok, atualmente, é o principal nome da música eletrônica comercial do Brasil. Lotando shows em todo o país, com uma carreira internacional em plena expansão, e com faixas como “Hear Me Now” reconhecidas por um público cada vez mais diverso, o DJ goiano, filho de Djs, está trilhando um caminho distinto. Entre algumas de suas conquistas está justamente a possibilidade de fazer parte do line-up de um festival sertanejo como o Villa Mix Festival que acontece neste sábado, 7, sem que ninguém ache isso estranho.

Logo de entrada, Alok comenta que sua boa recepção no mercado internacional, algo que vem acontecendo desde 2016, em conjunto com a expansão da sua carreira no Brasil é algo novo pra ele e por isso não dá pra ter uma noção concreta de como tudo tem afetado sua música. “Enxergo como uma grande chance de termos uma cena respeitada e repleta de oportunidades. Na minha carreira e na minha música eu tive que me adaptar e encontrar o que eu mais gostava de fazer em conjunto com a melhor recepção do público. É sensacional saber que o caminho trilhado é o certo. Isso me deixa extremamente grato”.

Comentando sobre seu movimento em direção a novos mercados, com contrato com a Spinnin’ Records (recentemente adquirida pela Warner Music) Alok afirma que a trajetória que vem fazendo é diferente. “Nosso mercado eletrônico é maduro, mas o caminho que escolhi ainda é novo e através das referências externas de como lidar com isso que eu aprendi ainda mais”, pondera. E como parte dessa projeção mundial, um dos grandes momentos na história do brasileiro foi o remix criado para “Gotta Get a Grip” de Mick Jagger. Alok comenta que conheceu o vocalista dos Rolling Stones em uma festa e nesta oportunidade aconteceu o convite para que o remix fosse produzido. “O convite aconteceu numa festa onde nos conhecemos. Eu nem esperei muito porque fiquei um pouco incrédulo e quando vi o contato dele por email, fiquei extremamente feliz”, e segue, “sem dúvida alguma, [este projeto] foi uma das maiores honras da minha vida”.

Ainda falando sobre parcerias, só em 2017 o brasileiro já lançou colaborações importantes com nomes como Tiesto e Oliver Heldens (dois nomes de peso da cena eletrônica), mas fora do espectro da e-music, o DJ anunciou também uma parceria com Anitta, que “está a caminho”, e comentou que adoraria produzir algo com Kendrick Lamar, “[...] ando curtindo bastante e acho ele extremamente criativo e competente no que faz”. Isso sem contar o projeto para um novo show: “Estou focado no meu show. Um show completo e muito melhor do que qualquer coisa que já fizemos. Meu sonho é ter isso completamente formatado”, confessa.

Por fim, Alok se apresenta em um dos festivais de música sertaneja mais conhecidos do país, mostrando seu bom trânsito por públicos que há pouco tempo não dialogavam, algo que ele credita aos produtores do evento que “acreditaram nisso e fizeram com que a música eletrônica fosse tão importante quanto os outros gêneros”, e também a equipe que trabalha com ele.

Recentemente Alok lançou mais um single com Bruno Martini e Zeeba, parceiros de “Hear Me Now”, para criar a faixa "Never Let Me Go".

Omelete