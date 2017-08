‘As coisas ficaram difíceis’, diz Angelina Jolie sobre Brad Pitt

Após um tempo reclusa, Angelina Jolie é a capa da edição de setembro da revista Vanity Fair. Além de protagonizar um ensaio inspirado no cinema antigo – clicado pela dupla de fotógrafos Mert Alas e Marcus Piggott – e divulgar seu novo filme, Camboja, produzido pela Netflix, a atriz falou sobre a separação do ator Brad Pitt, que ocorreu em setembro de 2016. “As coisas ficaram feias”, disse, corrigindo-se em seguida. “Eu não queria usar esta palavra… As coisas ficaram difíceis.”



Angelina explica que hoje ela e o ator estão em uma fase melhor e trabalham juntos na criação dos seus seis filhos. “Temos consideração um pelo outro e cuidamos da nossa família. Nós dois nos empenhamos para alcançar as mesmas metas.”



A atriz afirma que agora se concentra em ser uma boa dona de casa, apesar de ter uma vida atribulada e com muitas viagens. “Eu só quero fazer um bom café da manhã e manter a casa limpa. Essa é a minha paixão. A pedido de meus filhos, estou fazendo aulas de culinária”, contou. “Venho tentando há nove meses ser uma boa dona de casa, recolher o cocô do cachorro, lavar os pratos e ler histórias para dormir. E estou indo bem nas três”, afirmou à revista.

Também declarou que está disposta a proteger os sentimentos dos filhos. “Não quero que meus filhos fiquem preocupados comigo. Acho importante chorar no chuveiro e não na frente deles.”

Angelina falou ainda sobre ter sido diagnosticada com Paralisia de Bell, uma condição que enfraquece os músculos, provocando deformação em um lado do rosto. Segundo a atriz, que não deu muitos detalhes sobre o assunto, ela já está curada, graças à acupuntura.

