Uso da força não deve prevalecer em manifestações

A depredação da sede do PSDB em Teresina, merece repúdio da sociedade. Primeiro porque depredar patrimônio público ou privado é crime. Segundo, porque partidos políticos, em que pese a falta de credibilidade das legendas, são essências na democracia. Tudo bem que quem depreda certamente não tem as melhores noções do que seja a própria democracia, mas para isso existem medidas de atuação da polícia que são necessárias para garantir a proteção e preservação do patrimônio. Não se discute aqui o mérito do aumento do preço da passagem do transporte público, que como é de conhecimento de todos, é caro se levarmos em consideração as falhas que existem no sistema, mas a depredação retira argumentos de quem se manifesta, uma vez que estes preferem usar a força para mostrar que estão certo. O caminho sempre será o do diálogo, com argumentação. Assim como não é razoável policiais agirem com violência sobre os manifestantes, também não o é razoável reivindicar direitos por meio dela nela.

O programa Bolsa Atleta Piauí, que será retomado em 2018, beneficiará 70 atletas de modalidades individuais e coletivas, além dos técnicos, ao longo do ano. O projeto foi pauta da reunião entre o governador Wellington Dias e o presidente da Fundação de Esportes (Fundespi), Paulo Martins. Com a reativação do programa, cerca de R$ 600 mil estarão à disposição neste ano.

Cortesia

O senador Elmano Ferrer (MDB) visitou o jornal O DIA nessa quarta-feira (10). Na ocasião, ele entregou a segunda edição do livro vade mecum, organizado por ele. A publicação reúne obras de direito, entre códigos, estatutos e a Constituição, e é fornecido gratuitamente a estudantes interessados na área. O livro tem mais de mil páginas e cerca de 14 mil exemplares já foram distribuídos no país.

Prioridade

O prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), continua prometendo que o ano de 2018 será o ano do transporte público na capital. Na manhã de ontem (11), ele visitou obras de mobilidade na zona sul da capital. Em relação à política, o gestor continua demonstrando que quer distância de concorrer a eleição para o governo do Estado. Mas como ele é imprevisível, é preciso aguardar até abril para ter certeza.

Na espreita

Ganha presença nas rodas de conversas a versão de que o deputado federal Marcelo Castro (MDB) ainda trabalha com a possibilidade de ser candidato ao Senado. Além de vários prefeitos amigos, boa presença no sul do Estado, ele ainda teria a simpatia dos petistas em nível local e nacional, e do próprio governador Wellington Dias (PT). Na prática, se isso se concretizar, põe fim a tese de que o MDB também ocupe a vaga de vice.

Estanho

O Hospital de Urgência de Teresina (HUT) alerta a população para o crescente número de atendimentos de crianças e adultos para retirada de objetos estranhos em várias partes do corpo. Somente em 2017, o HUT realizou 2.647 atendimentos para retirada desses objetos.

De acordo com o relatório produzido pelo setor de estatística do hospital, os locais mais comuns para retirada de corpo estranho foram o ouvido, com 370 atendimentos, seguido do nariz (254); garganta (207); local indefinido (48) e genitálias (13).

Tensão

Aumenta a tensão relacionada a legalidade do contrato entre a Aegea Saneamento e o governo do Estado. A decisão do desembargador Sebastião Ribeiro Martins aponta para ilegalidade do contrato. Foi muita pressa por parte dos envolvidos.

Errata

Na edição do final de semana do Natal, na reportagem “Sindicato denuncia atraso no pagamento de vale-transporte na Emgerpi”, há um equívoco na nomenclatura do sindicato. Ao invés de “Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal do Estado do Piauí”, como está na matéria, o nome correto é “Sindicato dos Empregados Públicos do Estado do Piauí – Sinsep”.