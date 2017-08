Um caso a se pensar

Durante toda a semana, o assunto foi a vitória do presidente Michel Temer na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), da Câmara, quando foi rejeitada a denúncia contra ele por corrupção. De acordo com a imprensa, e com o que se sabe através de parlamentares, houve manobras do Palácio do Planalto, entre elas a troca de 13 integrantes da CCJ, resultando na derrubada do relatório do deputado Sergio Zveiter.

Ora, Se o eleitor está descontente com o comportamento daquele a quem confiou seu voto e suas esperanças por dias melhores, que reveja seus conceitos, que procure mudar a maneira como escolhe seu “eleito”. Votar sem levar em conta as ações do candidato, na verdade se está atirando no escuro, simplesmente movido por impulso ou mesmo por algum motivo pessoal, não analisando, como deveria, seu representante no parlamento.

E o senador Elmano Ferrer (PMDB) não tem gostado nada com as críticas das lideranças petistas do Piauí. Para ele, os petistas se acham dono da razão e, portanto, intocáveis mas sempre afeitos a criticar a ação de quem não habita o ninho da estrela. Magoado, ele manda um recado ressaltando que assim como o PT foi importante para sua campanha em 2014, pertence a ele um pouco da vitória de Wellington Dias para o Governo do Estado.





Zé Filho em caravana

O ex-governador e ex-peemedebista, Zé Filho (sem partido), declarou apoio a João Henrique (PMDB) para percorrer o Piauí com a caravana “Piauí em Movimento”. Ele acompanhou o ex-ministro no encontro do último sábado (15) em Água Branca, onde anunciou a adesão ao grupo e disse que João Henrique ‘pode contar’ com ele. Zé Filho, que mesmo sem legenda deve ficar na oposição, é mais um entusiasta da ideia de João Henrique.

Aeroporto

Continuam as discussão sobre a construção de um novo aeroporto para Teresina: em sessão na Câmara Municipal, semana passada, o vereador R. Silva (PP) falou sobre a reunião com o prefeito Firmino Filho para tratar do projeto de construção do novo Aeroporto de Teresina. Para sua satisfação, o prefeito afirmou estar em bom andamento os entendimentos com o ministro dos Transportes e o presidente da Caixa Econômica Federal.

Termo de cooperação

A Prefeitura de Teresina assina, nesta segunda-feira (17), um termo de cooperação técnica com a Organização Não Governamental WRI Brasil, que irá prestar uma consultoria durante o processo de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. A intenção é que o planejamento urbano da cidade seja orientado para transporte sustentável. A assinatura acontece a partir das 19h no auditório do CREA.

Termo de cooperação II

Antes da assinatura do termo de cooperação, representantes da ONG e da Prefeitura de Teresina farão uma visita técnica, onde percorrerão o Centro, os terminais de integração e os corredores exclusivos de ônibus. De acordo com a secretária executiva de Planejamento Urbano, Jhamille Almeida, um dos objetivos da prefeitura para os próximos anos é fazer uma cidade mais conectada, compacta e coordenada. “Isso passa por uma rede transporte público mais sustentável e mais atrativa”, disse.





