Transporte público e paralisação

A insegurança nos transporte coletivo vai levar os motoristas e cobradores de ônibus a paralisarem as atividades em protesto na próxima terça-feira. O Sindicato da categoria informou que a medida é para chamar atenção da sociedade sobre o índice alarmante de casos de roubos e assaltos nos ônibus. Além de viverem sob tensão e a mercê dos bandidos, os trabalhadores acabam tendo que arcar com os prejuízos quando são alvos de assaltos. Ou seja, já ganham pouco, têm a vida em risco e são roubados de novo pelas empresas quando são penalizados por algo que não é de suas responsabilidades. Está na hora de alguém tomar uma atitude enquanto a isso, porque o que não pode são os usuários que já pagam caro por uma passagem, sem conforto e segurança, ser, mais uma vez, penalizada. Está na hora de os empresários do setor investir em segurança. Assim, não só os usuários e trabalhadores ganham, mas também eles mesmos.

O advogado Norberto Campelo viu suas pretensões políticas esfriarem nos últimos dias. Ele, que estava entusiasmado com uma possibilidade de ser candidato ao Governo nas eleições do próximo ano, acabou preferindo adiar a decisão. Isso porque o partido que iria se filiar, o PODEMOS, ainda está no Governo e não disse quando e nem se sai. Dessa forma, fica difícil ele adotar um discurso de oposição, com o partido compondo o Governo. Campelo “pisou no freio” da filiação ao PODEMOS, também após uma conversa com o prefeito Firmino Filho. No diálogo, o prefeito chegou a propor a aproximação de Norberto com nomes com o ex-ministro João Henrique (PMDB) e também com o ex-senador João Vicente Claudino (sem partido).

Paralisação

Depois do Governo ter conseguido o retorno dos agentes penitenciários ao trabalho, agora é a vez dos médicos anunciarem paralisação das atividades. A categoria decidiu, em Assembleia, por uma paralisação nesta sexta-feira. A lista de reivindicações são muitas, vão desde o piso, passando por progressões, a realização de um novo concurso público e também devido ao ponto eletrônico. A paralisação, por enquanto, é apenas na sexta, de advertência, mas os médicos podem decidir por greve por tempo indeterminado. Se isso acontecer, a população será, mais uma vez, penalizada.

Adiado

E por falar em paralisação dos médicos, o Hospital Getúlio Vargas (HGV) informa que as consultas agendadas para o Ambulatório Integrado Dirceu Mendes Arcoverde(Prédio Azul) foram remarcadas para o dia 27 de outubro. As pessoas que tiverem consultas agendadas para aquela data precisa comparecer ao Ambulatório somente na data reagendada, dia 7 de outubro.

Ausentes

A Câmara Municipal ontem deixou de ter sessão. Dos 29 vereadores, só sete estavam presentes em plenário na hora de iniciar os trabalhos. Resta saber se o salário deles serão descontados por ausência. E então, presidente Jeová? Falta de coisa para discutir e projetos para votar é que não foi!

Erramos

Na matéria intitulada “Piauí possui apenas dois aparelhos que fazem biópsia de mama”, veiculada ontem (04), no caderno Em Dia, informamos que haviam apenas dois equipamentos de estereotaxia nos Hospitais Universitário e São Marcos. Contudo, informamos que erramos, vez que há duas máquinas em cada unidade, totalizando 04 (quatro) aparelhos em todo o Piauí.

E agora tem PCC?

Tempos atrás foi noticiado que membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) atuavam no Piauí. A notícia foi "desmentida" com veemencia pela equipe de segurança do Governo. Ontem, em nota encaminhada à imprensa, a Secretaria de Segurança não apenas confirmou a existência da facção aqui no Piauí, como também revelou que o secretário Fábio Abreu estaria sendo alvo de ameaças do grupo pelas ações na desarticulação de quadrilhas que assaltam bancos. Abreu não só revelou a presença dos membros, como também foi "pedir arrego" à Câmara Federal.

Parceria

A Fiepi em parceria com a Associação Nordeste Forte e a Sudene realizam dia 06, sexta-feira o Roadshow Investimento e Desenvolvimento do Nordeste. O evento é voltado para empresários que poderão conhecer melhor opções de captação de recursos. O presidente da Fiepi, Zé Filho destaca que esse evento deve passar por todos os estados nordestinos e conta com o apoio da ApexBrasil e da CNI

