Temer ataca o serviço público

Dados do Ministério do Planejamento apontam que em setembro deste ano o número de servidores públicos nas empresas estatais atingiu o menor patamar desde o final de 2010 - há sete anos. Além dos planos de demissão voluntária (PDVs) abertos pelas entidades, esse cenário também foi ocasionado pela decisão do Governo Federal de enxugar os gastos com o funcionalismo, suspendendo a realização de novos concursos públicos e adiando nomeações - tanto na administração direta quanto na indireta. Paralelamente, já se discute abertamente no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto a possibilidade de impor um corte drástico nos vencimentos iniciais dos novos servidores. Ademais, não se pode esquecer que este ano o Governo Temer já desferiu dois duros golpes no funcionalismo público: o adiamento dos reajustes salariais de 2018 para 2019 e o aumento de 11% para 14% na contribuição previdenciária de quem ganha acima do limite máximo estabelecido para os benefícios da Previdência Social, que é de R$ R$ 5,5 mil. As medidas de arrocho no serviço público podem até gerar bons dividendos ao governo junto ao mercado, mas, por outro lado, elas podem provocar danos irreversíveis na carreira de muitos políticos. Afinal, mesmo com a investida que vem sofrendo, a categoria dos servidores públicos continua forte. Trata-se de um número expressivo de pessoas com boa instrução, e, portanto, aptas a influenciar de forma decisiva as eleições gerais de 2018.

A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou um requerimento do deputado Marden Menezes (PSDB) para a formação de uma comissão que deve acompanhar o processo de litígio entre o Piauí e o Ceará. O tucano destaca como mais graves as situações de cidades como Buriti dos Montes e Pedro II. Em 2009 foi feito um levantamento pela Comissão de Estudos Territoriais (CETE) para resolver os impasses em relação aos litígios territoriais entre os dois estados, incluindo os municípios de Cocal, Cocal dos Alves, Domingos Mourão e outros situados ao norte do Piauí. Até hoje, contudo, o imbróglio não foi solucionado, e a decisão final pode acabar sendo tomada pelo Supremo Tribunal Federal.

Novos nomes

A eleição para a próxima diretoria da OAB-PI promete ser disputada. E nomes com bom trânsito tanto na oposição quanto na situação começam a despontar entre os advogados. Fábio Veloso, Ézio Amaral e Edson Sá integram a lista. A próxima eleição da Ordem dos Advogados escolherá os dirigentes para o triênio 2019-2021.

PDT é Dino no Maranhão

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) confirmou que vai reeditar o apoio ao governador Flávio Dino (PCdoB) nas eleições de 2018, no Maranhão. Neste fim de semana, a legenda também anunciou o nome do deputado federal Weverton Rocha, presidente estadual do partido, como pré-candidato ao Senado Federal. Além de reunir centenas de correligionários e apoiadores da sigla, o evento em São Luís contou com a presença do ex-ministro Carlos Lupi, presidente nacional do partido, e do pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, o cearense Ciro Gomes, além do governador maranhense.

Greve geral mantida

Movimentos de bases sindicais, da Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas) e de movimentos sociais, populares e estudantis decidiram manter a greve geral nacional para esta terça-feira, dia 5. Em Teresina, ocorrerá uma concentração de manifestantes a partir das 8 horas, em frente ao prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Trabalhadores do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm) farão uma assembleia geral no Teatro de Arena, na Praça da Bandeira, marcando o início de uma paralisação de três dias dos servidores da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans). Em seguida, os ativistas farão um ato público pelo centro da capital.

Desertores

Por meio de nota, a CSP Conlutas declarou surpresa com a decisão de suspender a adesão a greve geral, manifestada pelas centrais sindicais CUT, Força Sindical, CTB, UGT, NTSC e CSB. “Isto acontece exatamente no momento em que o governo Temer está com dificuldade em conseguir o número de votos necessários para a aprovação do fim da aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. Acontece no momento em que na base aumenta a disposição em realizar a greve nacional e manifestações para derrotar definitivamente a Reforma da Previdência”, declarou a central em nota.

O presidente da Associação Piauiense de Empresários de Obras Públicas (Apeop-PI), Arthur Feitosa, vai assinar sua filiação ao PTB na próxima quinta-feira (7), em evento da sigla no Cine-Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí. Arthur faz parte de um grupo de empresários que buscam um nome alternativo para disputar as eleições para o Governo do Estado do Piauí em 2018, representando a oposição. "Não é interessante para mim disputar cargos majoritários ou proporcionais, mas sim dar apoio nos bastidores para essa candidatura que promete ser forte". O evento contará com a participação do senador Armando Monteiro (PTB-PE) e do ex-deputado-federal Roberto Jefferson, presidente nacional da sigla.