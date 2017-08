Sem crise financeira para prefeituras

O montante de Fundo de Participação dos Municípios repassado ao longo de 2017 até o momento totaliza R$ 60,579 bilhões, o que corresponde a um aumento de 11,43% em relação ao montante transferido aos Municípios, no mesmo período do ano anterior, sem considerar os efeitos da inflação. Com inflação de 3,4% nos últimos 12 meses, é fácil provar que a crise financeira para as prefeituras é mais discurso do que prática. Ela existe, mas nem de longe é a que prefeitos se apegam para justificar baixa qualidade na prestação dos serviços públicos e em alguns casos, atraso salarial. Tanto que em municípios mais organizados, é possível ver obras em andamento, algumas com recursos próprios. Neste cenário, os órgãos de fiscalização precisam apertar o cerco contra os maus gestores, em vez de colocar culpa na crise, prefeitos precisam enxergar os gastos desnecessários, controlar a folha de pagamento e não praticar a corrupção. No cenário atual, a má gestão e irresponsabilidade é muito maior que a crise.

Foto 1

O governador Wellington Dias (PT) anunciou ontem (9), que acompanhado da bancada federal do Piauí, tratou com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, sobre os leilões de energia solar e éolica, que serão realizados separadamente, e sobre a liberação de R$ 29 milhões de reais para o programa Luz Para Todos. Anunciamos também a liberação de verbas para a criação de uma linha de transmissão elétrica em Cristina Castro, com uma subestação no povoado Nova Santa Rosa.

PSB no governo

O ex-prefeito Arinaldo Leal, do PSB e muito próximo do ex-governador Wilson Martins (PSB), acaba de ser nomeado para ocupar um cargo no governo Wellington Dias. Arinaldo ocupa desde 31 de julho, a função de gerente técnico da Secretaria de Planejamento. A nomeação está no Diário Oficial do Estado.

Disputa

Não é apenas entre os deputados estaduais que a briga por apoio dos prefeitos no interior é intensa. Na cidade de Cabeceiras, o prefeito José Joaquim (PP) apoiou a deputada federal Iracema Portela (PP) em 2014 e agora, Fábio Abreu (PTB) é quem quer ter o apoio do gestor. O secretário de Segurança não perde a oportunidade de marcar presença na cidade ao lado do prefeito. Uma dúvida: quais critérios pesam mais na hora do prefeito decidir quem apoiar para deputado?

Sindserm acusa

O Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina (SINDSERM) acusa a Prefeitura de atrapalhar a filiação de 115 servidores e causar prejuízo de R$ 16 mil mensais aos cofres do Sindserm. Segundo o sindicato, a Prefeitura desfiliou sem autorização 70 servidores, além de não efetuar o cadastro de 45 pedidos de filiação. O presidente do Sindserm, Sinésio, avalia os acontecimentos como perseguição a entidade sindical.

Viagem proveitosa

A façanha do ex-ministro João Henrique Sousa em levar 17 dos 21 prefeitos do PMDB para o encontro com o presidente Michel Temer (PMDB) e o presidente nacional da sigla, Romero Jucá (PMDB), foi demonstração de prestígio e acertada estratégia política. Ele conseguiu mais do que queria, pois fez os prefeitos piauienses ouvirem de Jucá a proposta de impedir alianças do PMDB com o PT e o PC do B nos estados.

Sem negociata

O deputado Heráclito Fortes (PSB/PI) ainda não esqueceu as discussões ligando liberação de emendas parlamentares em troca de apoio ao presidente Temer. Da Tribuna da Câmara, nesta terça-feira (08), ele afirmou que todos os partidos receberam recursos e lamentou que deputados deponham contra o parlamento. O pronunciamento se deve às críticas de deputados oposicionistas de que houve negociata e balcão de negócios na votação do processo contra o presidente Michel Temer.

