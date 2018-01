Segurança necessária

Aprisionado em casa, utilizando de todos os apetrechos que dispõe em busca da segurança que lhe é negada pelo Estado, o cidadão teme sair às ruas em decorrência da sua fragilidade por estar indefeso, à mercê da sorte, sem a certeza de estar de volta ao lar. É evidente que para acabar com essa insegurança que aterroriza o cidadão de bem, urge mudanças urgentes, por parte das autoridades competentes. O que não pode continuar é essa incerteza, o pavor que tomou conta da população, quando necessita sair de casa, seja para se divertir, seja para trabalhar.

Impossível ficar indiferente ao que vem ocorrendo em todo o País, quando o assunto a segurança do cidadão. Por dias o caos se estabeleceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em decorrência de paralisação dos policiais – que vêm reivindicando melhores condições de trabalho e pagamento de salários atrasados. É preciso que a segurança seja reforçada, mas também é necessário que o Estado implante projetos que possam, pelo menos, minimizar esse grave problema - no sentido de termos mais tranquilidade, mais confiança ao exercermos o direto de ir e vir.

Wilson Martins, ex-governador e pré-candidato ao Senado, já iniciou o ano dando continuidade a encontros visando a um palanque majoritário, e de oposição. As primeiras conversas foram com o deputado estadual Dr. Pessoa (PSD), que mantém vivo o projeto de candidatura ao governo. Wilson Martins, que defende aliança das forças de oposição - já no primeiro turno, deixa claro que não está para brincadeira. Popular e bom de voto, Dr. Pessoa surge como alternativa para composição da aliança. É esperar para ver o resultado dessa peleja.

Voto

Caso o prefeito de Teresina, Firmino Filho, não venha a disputar a sucessão do governador do Estado, Wellington Dias, o presidente da Câmara de Vereadores de Teresina, Jeová Alencar, já sabe em quem vai votar para esse cargo majoritário: no petista Wellington Dias. Em entrevista á imprensa, Jeová Alencar deixou claro sua intenção: "Se o prefeito Firmino Filho, a quem eu tenho grande respeito e amizade, não for candidato ao governo, eu voto no governador Wellington Dias. Já fui assessor do Wellington, já tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com ele. Sei do seu compromisso. Me sinto muito bem para votar nele se Firmino não for candidato", disse.

Saindo

Disposto a encarar a situação, o deputado federal Rodrigo Martins está trocando de sigla - mas não gostou dos convites recebidos, pois todos partiram de siglas "chapa branca". Portanto percebe-se claramente que, a situação não vai contar com Rodrigo em suas fileiras.

Rádio calçada

Em conversa, na Praça Pedro II, um artista, um funcionário público e um vendedor ambulante discutiam sobre as eleições deste anos: cada um emitia sua opinião, mas sem menosprezar o outro. Depois de muita conversa, os três chegaram a uma conclusão: por mais que se tenha vontade de exercer o direito do voto -a arma mais poderosa do cidadão -, até o momento não se tem nomes confiáveis para a sucessão do presidente da República, Michel Temer. O que não é nenhuma novidade, para quem acompanha o noticiário.

Cine Rex

A classe artística continua a se perguntar sobre a destinação do prédio onde funcionou o Cine Rex. Embora a ideia já tenha sido descartada, a turma teme que o prédio passe a se tornar uma igreja evangélica, ao invés de uma instituição voltada para artes. Para alguns artistas, o "Cine Rex" deveria ser transformado em um local para exibição de produç~eos locais, com extensão para cursos de artes e exposições. Por enquanto, só muita expectativa.

Ambulantes

É grande a expectativa para uma das festas mais celebradas pela população de Teresina: o Corso 2018. E todo ano uma parte da população aproveita o evento para garantir uma renda extra. Por isso, a Prefeitura de Teresina, juntamente com a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste, fará as inscrições de ambulantes e vendedores que pretendem usar o espaço e comercializar bebidas e comidas na área que corresponde à Avenida Raul Lopes, zona Leste da cidade. As inscrições, que se iniciam no dia 22 e seguem até o dia 26 desde mês, serão realizadas no novo prédio da SDU Leste, localizado na Avenida Zequinha Freire, número 370, Bairro Uruguai, em frente ao Condomínio Delta do Parnaíba - nas mediações do balão da Uninovafapi.

ODIA