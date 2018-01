Secretarias de Estado não deveriam ser entregues a políticos com mandato

Daqui a três meses, um terço dos integrantes da equipe de secretários do governo estadual deve deixar as pastas para concorrer a um mandato eletivo. Isso ocorre porque na hora de montar o secretariado, o governador vê uma chance de presentear suplentes com um mandato, além de beneficiar determinado nome político levando-o ao cargo de secretário, nos dois casos, para aumentar sua influência no legislativo. O governador Wellington Dias já informou que os que sairão vão ser substituídos por técnicos. O melhor seria que técnicos ocupassem os cargos desde o início da gestão. Um político eleito, ao ser alçado à condição de secretário, vai utilizar critérios políticos na gestão das pastas e ao fazer isso, é grande o risco de colocar interesses pessoais acima do interesse coletivo. Uma prova disso, é mostrar que secretários-deputados, beneficiam muito mais as regiões em que são votados na hora de executar obras e serviços.

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste (SDU Leste) já está funcionando em um novo endereço. O novo prédio fica localizado na Avenida Zequinha Freire, número 370, Bairro Uruguai, em frente ao Condomínio Delta do Parnaíba - nas mediações do balão da Uninovafapi. Com área total de 1.224 metros quadrados, o local oferece com mais conforto os serviços à população de toda a região Leste da cidade.

Capadócia Piauiense I

O presidente do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, Ricardo José, informou ao presidente da Fundação Rio Parnaíba (Furpa), professores Francisco Soares, que a região rochosa em São José do Piauí, conhecida como Capadócia Piauiense, vai receber uma visita técnica para verificar a viabilidade de ser transformada em uma unidade de conservação federal. A região, formada por um grande conjunto de rochas, fica na divisa do Cerrado com a Caatinga, possui alto potencial hídrico, com a presença de aquífero de aguas fosseis.

Capadócia Piauiense II

Até agora, não há sequer um processo de criação de unidade de conservação federal no local. No entanto, provocado pela Furpa, o Ministério do Meio Ambiente reconheceu que a Capadócia Piauiense possui rica biodiversidade, e sua preservação deve ser prioridade.

Superavit

A recuperação dos preços internacionais dos bens primários e a safra recorde fizeram a balança comercial fechar 2017 com o melhor saldo positivo registrado até hoje. No ano passado, o país exportou US$ 67 bilhões a mais do que importou, melhor resultado desde o início da série histórica, em 1989.

Estatísticas

Em 2017, foram registradas 647 mortes, número menor em comparação à 2016 (705 mortes), 2015 (673 mortes) e 2014 (735 mortes). Os últimos dados levantados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), revela que em dezembro houve 43 ocorrências de crimes fatais. Nos anos anteriores o número chegou a 88. Os números mostram que é possível reduzir a violência. Apesar do dado positivo, ainda não podemos falar que a sensação de segurança melhorou. Por isso, é preciso o Estado avançar mais em 2018.

Desvalorização

O governo do Estado vai pagar um salário mínimo para professores substitutos, com carga horária de 20h. É preciso lembrar aos gestores e responsáveis, que o piso salarial do magistério agora é de R$ 2455,35 para 40h, ou seja, para a metade da carga horária o salário deve ser de 1227,70. As inscrições para o teste seletivo para contratação dos substitutos foram abertas ontem (02). As inscrições são obrigatoriamente online e podem ser realizadas no período de 3 a 17 de janeiro de 2018, através do site http://nucepe.uespi.br. A taxa de inscrição é no valor de R$ 70.