Regras estabelecidas em acordo

O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina (Setut) encaminhou nota à coluna explicando a cobrança que é feita aos cobradores devido aos assaltos à ônibus. A entidade esclarece que, de acordo com a convenção coletiva, existe um procedimento padrão junto aos cobradores que é de, sistematicamente, fazer retiradas de valores da gaveta e armazenar em um compartimento próprio os valores arrecadados da tarifa. Na gaveta dos ônibus deve constar somente em torno de R$ 30,00 para ser utilizado como troco, conforme estabelecido em acordo coletivo da categoria de motoristas e cobradores. Quando acontecem os furtos e os valores levados são bem superiores ao determinado pelo Sistema de Transporte, esses valores são descontados do cobrador; visto que o mesmo não seguiu a regra estabelecida pela convenção coletiva, ficando sujeito às penalidades previstas. Quando o valor furtado é de R$ 30,00, de acordo com a regra estabelecida, esse valor não é descontado do funcionário. O Setut disse ainda que tem informado aos órgãos de segurança as rotas e horários com mais incidência de assaltos para que possam agir preventivamente ou, quando necessário, realizar a prisão dos envolvidos.

O presidente do PDT no Piauí, Flávio Nogueira, esteve reunido com o prefeito Firmino Filho nesta quinta-feira. O pedestista foi fazer o convite para que o prefeito participe do evento da sigla que acontecerá no dia 10 e contará com a presença do presidenciável Ciro Gomes. Também participou do encontro o vereador Evandro Hidd, que é do PDT e integra a equipe do prefeito, como superintendente da SDU Sudeste. O convite de Nogueira deixa claro que o PDT não tem nenhum problema em dialogar com o PSDB. Pode ser esse um caminho a ser adotado para a eleição majoritária no próximo ano?

O deputado Themistocles Filho não anda muito satisfeito com os falatórios do deputado Robert Rios. O peemedebista chegou a afirmar que Rios quer apenas aparecer na mídia e que os discursos que ele vem adotado é coisa de oposição que precisa buscar espaços e falar contra o Governo.

A mais nova informação repassada aos empresários que contratam obras com a Secretaria Estadual de Educação do Piauí é que além de não receberem os pagamentos das obras realizadas, eles não serão recebidos por ninguém para negociar os débitos. Nem a secretária Rejane Dias e nem o diretor Helder Jacobina, estariam dispostos a conversar com os construtores. São quase 2 meses sem qualquer empenho seja pago e a situação promete ir até os primeiros meses de 2018.

O UBER vai continuar sendo fiscalizado pela Prefeitura. Isso porque o desembargador Oton Mário José Lustosa Torres indeferiu o pedido de liminar interposto pelo Ministério Público do Estado pedindo que o município se abstivesse de fazer apreensões dos veículos do Uber na capital. “No caso em apreço, a exigência de licença aos motoristas da referida plataforma digital decorre do Poder de Polícia do Estado, poder este que visa assegurar ao serviço público qualidade mínima em favor do interesse público. Poderá o Estado, para tanto, criar restrições e adequações a determinados serviços, sem que tal fato importe em violação à livre concorrência”, disse o magistrado.

A direção da OAB-PI (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí) decretou intervenção na Subsecção de Floriano e afastou do cargo a presidente Izabel Carvalho. A denúncia é da própria Izabel, que acusa a direção da OAB-PI e arbitrariedade. A intervenção ocorre dois anos depois da eleição, ocorrida em 2015, e causou surpresa no meio porque, para afastar Izabel, a OAB-PI anulou um voto dado a ela, o que mudou o resultado e permitiu a posse do candidato derrotado, Astrobaldo Ferreira Costa. É a segunda intervenção na Subsecção de Floriano. A primeira foi anulada pela Justiça.

O prefeito de Uruçuí, Dr. Wagner Coelho – PROS esteve em Teresina visitando órgãos estaduais em busca de melhorias para o município. Na manhã desta quinta-feira (05), o gestor visitou o comandante geral Carlos Augusto solicitando reforço na segurança da cidade. Em seguida, Dr. Wagner Coelho foi até o Detran, oficializar a solicitação da sinalização horizontal e vertical em Uruçuí. O prefeito esteve acompanhado do deputado estadual, Fernando Monteiro - PRTB

