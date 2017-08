Reformas Política e da Previdência devem entrar em votação neste semestre

O presidente Michel Temer (PMDB) tem demonstrado que sabe ter o apoio do Congresso Nacional. E ele tem interesse em colocar a reforma da Previdência para andar no parlamento. Já os próprios deputados e senadores tem interesse em uma reforma política, mesmo que seja para eles se beneficiarem das mudanças eleitorais. Sendo assim, é natural que neste semestre as duas reformas entrem em pauta. Elas são importantíssimas para a sociedade, mudanças aprovadas influenciarão consideravelmente a vida da população e por isso, as discussões sobre os dois temas precisam ser acompanhados com atenção.

O deputado Mainha (PP) está acompanhando de perto a aplicação dos recursos decorrente de emendas parlamentares dele para os municípios piauienses. Na sexta-feira, esteve com o prefeito de Oeiras, José Raimundo, e outros prefeitos em audiência com o secretário estadual da Saúde, Florentino Neto. Oeiras é um dos municípios contemplados com recursos das emendas do deputado para obras, equipamentos e projetos na área de saúde.

Candidatura própria

O vice-presidente estadual do PMDB, ex-ministro João Henrique de Almeida Sousa, disse ontem que as bases do partido estão convencidas da necessidade de candidatura própria da sigla ao Governo do Estado em 2018. A grita geral no interior, diz ele, é de que ninguém ganha nada com o apoio do PMDB ao Governo Wellington Dias, como pregam os grupos de Themístocles Filho e Marcelo Castro. Segundo João Henrique, a candidatura própria é até uma questão de sobrevivência das lideranças do PMDB no interior, que ficarão a reboque do PT no caso de apoio à reeleição de Wellington.

Retorno das atividades

Após duas semanas de descanso, deputados estaduais e vereadores de Teresina retornam às atividades parlamentares amanhã (01). Pelo menos na Assembleia Legislativa do Piauí, neste segundo semestre, as discussões devem ser mais intensas. A um ano das eleições estaduais, os deputados se esforçam para mostrar serviço, alguns para o povo, outros para o governo.

Equipamentos

O deputado federal Silas Freire (Podemos-PI) garantiu a doação de 50 televisores e 50 computadores para ajudar no processo de ressocialização de detentos no Piauí. A doação foi viabilizada junto a primeira secretaria da Câmara, comandado pelo deputado Fernando Giacobo, do PR do Paraná. Ele assegurou que em 30 dias os equipamentos serão entregues ao Piauí.

Encontro com o Pai

Nesta segunda-feira, ocorre a missa e a visita de sétimo dia da pequena Alyria Costa, vítima de acidente automobilístico na última terça-feira (25). Ela é filha do diretor do Instituto de Águas, Francisco Costa. Em Teresina, a celebração ocorre às 7h30, na Igreja de São Sebastião, na Capela da Polícia Militar. A visita é às 17h no cemitério de São Francisco do Piauí e às 18h30, missa na igreja matriz da cidade.

Ação de Graças

O deputado Heráclito Fortes (PSB) reune amigos e políticos para uma missa em Ação de Graças pela passagem do seu 67º aniversário. Nesta segunda-feira, 31, às 8h, na Capela Via Sacra, na Vila da Paz, zona Sul de Teresina. O parlamentar retorna a Brasília logo em seguida para retomar os trabalhos na Câmara depois do recesso parlamentar.

Infrações

Levantamento feito pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) apontou que transitar com velocidade acima da permitida nas vias públicas, lidera o ranking de autuações na capital. Os dados são relacionados ao período de janeiro à junho deste ano e apontam que 52% das autuações foram por problemas de excesso de velocidade.

