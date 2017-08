Programas sociais custam menos que incentivo a grandes empresários

O jornal Folha de São Paulo publicou no final de semana, manchete sobre um assunto que poucos falam com clareza: ‘Bolsa Empresário’ supera gastos sociais. Concessão de crédito mais barato, garantias e até socorro a empresas e setores, isenções fiscais e outras formas de subsidio a empresários consumiram mais de R$ 1 trilhão nos últimos 13 anos. É bom lembrar que grandes empresas como JBS, Odebrecht e tantas outras envolvidas em corrupção foram beneficiadas por dinheiro público, pago por todo mundo. É claro que esse dinheiro irriga a produção, a infraestrutura, a geração de empregos e tantos outros benefícios, mas também aponta que no Brasil, do cidadão que precisa do Bolsa Família para ter o mínimo para sobrevivência até os grandes empresários em busca do grande lucro, todos recorrem às “bolsas do governo”. Registre-se ainda que os recursos dos programas sociais são divididos entre milhões, enquanto o ‘Bolsa Empresário’ é restrito a poucas centenas de famílias que dominam o mercado e controlam a economia.

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themistocles Filho (PMDB), cumpre nesta terça-feira (8) agenda em Brasília. Entre outros órgãos, ele visita o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Em pauta, a liberação da outorga para novos canais da TV Assembleia em mais cidades do Piauí e a inserção da TV Assembleia em tvs a cabo. O presidente da Alepi também buscará se reunir com líderes nacionais do PMDB.

João Henrique fora do PMDB

O deputado Themistocles Filho (PMDB) mostra vontade de lutar pela vaga de vice-governador na chapa de Wellington Dias (PT) ano que vem. Dessa vez, não foi João Madison que deu o recado, o próprio Themistocles, em entrevista à imprensa ontem (8), em seu estilo irônico e bem humorado comentou as afirmações de Júlio Arcoverde (PP), de que o PP está pronto para receber dissidentes do PMDB. “Quem está insatisfeito é o João Henrique, ele pode levar o João Henrique e cuidar dele”. O que o senhor diz disso, ex-ministro?

Dia Nacional sem Impostos

O senador Telmário Mota (PTB-RR) apresentou um bom projeto no Congresso. Ele quer que a primeira sexta-feira de fevereiro seja o Dia Nacional sem Impostos. Neste dia, produtos seriam reservados para serem comercializados sem a cobrança de impostos. Num país em que o cidadão passa quase cinco meses trabalhando só para pagar impostos, e ainda não tem acesso a serviços públicos de qualidade, é preciso fazer mobilizações como essa, no sentido de esclarecer a população sobre o quanto pagamos tão caro para não receber quase nada em troca.

De volta a família

O povo da cidade de Miguel Leão devolveu aos “Aurea Leão” o comando da prefeitura da cidade, perdido nas eleições de 2012. Cinco anos depois e em eleição suplementar, Roberto César Aurea Leão Nascimento coloca o sobrenome dos responsáveis pela criação da cidade no comando do município. Ele venceu as eleições no último final de semana.

Por aí

Pelos bares da vida, o comentário ainda é o mesmo: a votação da bancada piauiense pelo arquivamento do processo que acusa o presidente da República, Michel Temer, de corrupção passiva. Para uma gama de eleitores, os parlamentares mafrenses não representaram os piauienses, mas interesses políticos partidários. As críticas a eles troam, nos bastidores.

Reparos na rede de abastecimento

A empresa Águas de Teresina informa que fará nesta terça-feira (8) manutenção para melhorias operacionais na Estação de Tratamento de Água - ETA Sul. A concessionária orienta o armazenamento antecipado de água para atividades essenciais no período das 6h ao meio dia, uma vez que para viabilizar a operação, será necessário reduzir, momentaneamente, a produção de água em 5%.

ODIA