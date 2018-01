Poder de Ciro pode atrapalhar manutenção de vice para Progressistas

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) demonstra fôlego político para atrair alianças no interior e demonstrar capacidade de conseguir recursos junto ao governo federal. Com isso, se sente à vontade para pleitear a reeleição e mais o espaço de vice na chapa governista. Com o recurso federal carimbado por Ciro, ele se sente à vontade para dizer onde, em quais cidades e em quais obras, deve ser investido. Do ponto de vista político, isso pode incomodar o governador. Políticos vivem de competir votos, alianças, prestígio, e o governador pode sentir algum incomodo político vendo que é Ciro quem coordena a aplicação de recursos federais ao Piauí. Na semana passada, por exemplo, foi o senador que foi a Floriano entregar um “cheque’ de R$ 4 milhões para pavimentação. Isso pode pesar na decisão do governador escolher seu vice, e politicamente, ele pode decidir pelo MDB exatamente para cortar as asas do Progressistas. O prestígio de Ciro praticamente independe de quem será o presidente eleito, porque a influencia dele decorre do fato de comandar a terceira maior bancada de deputados. Se ele conseguir manter o PP do mesmo tamanho e ser seu presidente, qualquer que seja o presidente eleito vai ter que buscá-lo em nome da chamada governabilidade. Foi assim com Dilma, com Temer, e pode ser assim com o próximo.

O Partido Social Cristão fará o lançamento do PSC Mulher no Piauí, nessa quinta-feira, 11, na sede da legenda, em Teresina, às 9 horas da manhã. Na ocasião, o advogado especializado em Finanças, Antônio Cláudio da Silva fará uma palestra sobre o Poder da Mulher no Cenário Econômico. O PSC Mulher no Estado terá seis Coordenadorias e será presidido pela advogada e mediadora extrajudicial da OAB, Izete Rodrigues, que também possui formação em Gestão Empresarial.

Recursos

R$ 200 milhões. É o valor do contrato de expansão do metrô de Teresina que havia sido cancelado pelo governo federal. Após o trabalho de técnicos da secretaria de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, o projeto foi resgatado, e poderá ser tocado pela Secretaria Estadual de Transportes. Segundo o secretário nacional de Saneamento Ambiental do mesmo ministério, Henrique Pires, o contrato será reestabelecido e pago com recurso do OGU, Orçamento Geral da União, a fundo perdido.

Restituição

Desde ontem (8), está disponível para consulta o lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, contemplando as restituições residuais, referentes aos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário para 1.085 contribuintes domiciliados no Piauí será realizado no dia 15 de janeiro, totalizando R$ 2.006.287,01. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet, ou ligar para o Receita fone 146.

Insistindo no erro

O ex-governador Wilson Martins (PSB) tem defendido que a oposição precisa ter preço e definir logo as chapas que vão concorrer contra Wellington Dias (PT) em outubro. O ex-governador precisa ter menos ansiedade. Em 2014 ele teve essa mesma pressa em formar chapa, e ela acabou antes das convenções, já que o PMDB substituiu Marcelo Castro por Zé Filho.

O presidente da Academia Piauiense de Letras (APL), Nelson Nery Costa e o presidente do Instituto Histórico e Geográfico Piauiense, professor Fonseca Neto, trataram com o governador Wellington Dias, nesta segunda-feira (08), sobre a criação de um Centro de Referência em Informações sobre a História do Piauí. O projeto ficaria localizado na Rua Álvaro Mendes, na região central de Teresina, um prédio antigo onde funcionou o Tribunal de Contas do Estado. Nelson Nery Costa ressaltou que a intenção é contribuir no processo de recuperação do centro da capital piauiense.