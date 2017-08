Pobres desprotegidos

Cortes nos programas Bolsa Família, redução do aumento do salário mínimo, contenção de recursos para agricultura familiar, desmonte de programas de saúde pública, entre outras ações do governo federal atingem diretamente os mais pobres. Essa rede de proteção é essencial para garantir aos menos favorecidos, condições mínimas de sobrevivência, além de oportunizar possibilidades de crescimento pessoal aos mais pobres. Na área da educação, as universidades federais vivem um verdadeiro desmonte, prejudicando o acesso dos mais pobres ao ensino superior. Esse cenário pressiona a classe política e o governo a tomarem medidas urgentes para retirar o país da crise econômica e garantir que o crescimento do número de pobres no país aumente.

Na missa em ação de graças pelo Aniversário de 165 anos de Teresina, a primeira-dama da cidade, Luci Silveira, e o governador Wellington Dias (PT), demonstraram entrosamento e clima de aliança política. O governador sonha com o apoio de Firmino Filho (PSDB) a sua reeleição e com a primeira-dama no PP, aliadíssimo de Wellington, já é meio caminho andado. A questão é que embora apoie Wellington, o tucano precisa ser discreto para não arranjar problemas com a direção nacional do seu partido. O registro é do fotógrafo Moura Alves.

Tendência

A primeira-dama de Teresina, Luci Silveira, afirmou que nunca cogitou a possibilidade e nem foi convidada a ser candidata a vice-governadora nas eleições do ano que vem. Ela disse que vai aguardar o tempo certo para tratar sobre as eleições de 2018. Filiada ao PP, a tendência é que ela concorra a uma vaga na Câmara Federal.

#ACidadeFeitaPorElas ou para ela?

O prefeito Firmino Filho mostrou que continua sendo um homem que enxerga longe na política. O tema da campanha publicitária da Prefeitura de Teresina pelos 165 anos da cidade teve como slogan "#ACidadeFeitaPorElas", e buscou personificar a cidade através de características comuns a muitas mulheres que vivem na capital, como a dedicação ao trabalho e aos estudos. Curiosamente, a equipe de Firmino teve a ideia de usar este tema exatamente um ano antes das eleições de 2018, quando a primeira-dama Lucy Silveira deve candidatar-se a uma vaga de deputada federal pelo PP.

Mais uma morte

O número de mortes na BR-135 aumenta drasticamente. Na terça-feira (15), para não colidir com um ônibus, o motorista de um carro acabou levando o veículo para a direita, trecho que em vez de um acostamento, encontrou um desnível de aproximadamente 30 cm. São quase 50 vítimas fatais neste ano no trecho da Rodovia da Morte. Na semana passado, o bispo de Bom Jesus, Dom Marcos Tavoni criticou os políticos piauienses por visitarem a região de aeronave e não percorrerem o trecho de carro.

O líder

O deputado estadual João de Deus (PT), líder do Governo na Assembleia Legislativa, critica o distritão e afirma que tem crescido uma onda de protestos contra o modelo. De olho numa vaga de titular na próxima legislatura, ele afirmou que no modelo atual a preferência do PT é por sair sozinho, sem coligações, mas reconhece que é preciso conversar com aliados.

Minha Casa Legal

A Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi) instala hoje (17) e amanhã (18), um escritório itinerante do Programa Minha Casa Legal para atender todos os mutuários da cidade de São Raimundo Nonato. A ação tem como objetivo convocar as pessoas que moram nos conjuntos da extinta Cohab: Cândida Macedo e São Raimundo para promoverem a regularização dos seus imóveis. Os mutuários que moram nos loteamentos do Iapep: Gavião, Santa Fé, Santa Luzia e no bairro Almeida também receberão os serviços jurídicos do programa de regularização. O atendimento será prestado das 8h às 18h, na Unidade Escolar Maria Ribeiro de Castro, localizada no bairro Santa Luzia, em São Raimundo Nonato.

ODIA