Percepção de corrupção

Os brasileiros não possuem mesmo noção de corrupção, apesar de vivenciar os efeitos dela todos os dias. Levantamento da ONG Transparência Brasil apontou que apenas 11% dos brasileiros admitem já ter praticado algum tipo de corrupção. O número chama a atenção, sobretudo quando se faz um comparativo com a Venezuela (38%) e o México (51%). Os brasileiros parecem não entender que estamos sendo corruptos quando furamos a fila de supermercado, quando nos valemos de amizades e parentescos para conseguir algum tipo de vantagem, quando pescamos nas provas, quando recebemos sem trabalhar. Enquanto isso, vamos vivenciando nossos recursos para saúde, educação, segurança pública, lazer, infraestrutura e tudo mais, indo para as Lava-Jatos da vida. Enquanto isso, vamos assistindo os impostos aumentarem, contas de luz aumentar, o custo da cesta básica chegar a níveis estratosféricos e nosso poder de compra diminuir, mesmo que nossas cargas horárias de trabalho tenham sido duplicadas.

O deputado federal Rodrigo Martins (PSB) revelou que tem sofrido assedio de outras siglas de olho em uma filiação. O parlamentar não deu certeza ainda se realmente deixará o PSB, mas não esconde a insatisfação com alguns posicionamentos do partido. Rodrigo não é o único satisfeito e tudo indica que, quando abrirem a janela partidária, sairá gente pulando por vários lados.

Ciro no Piauí

O ex-governador Ciro Gomes (PDT) está em terras piauienses. Na capital, ele participa da convenção para recondução de Flávio Nogueira à presidência do Diretório do PDT no Piauí e ainda dará uma palestra na OAB, com o tema: “qual o melhor projeto de desenvolvimento para o Brasil”. O discurso do pedetista é sempre muito aguardado, tendo em vista que ele sempre tem muito o que dizer e não tem “papas na língua”.

Buraco sem fundo

No final da semana passada, 75 presos conseguiram fugir da Penitenciária de Esperantina. Alguns chegaram a ser recapturados, mas outros dez presos escaparam voltar a escapar domingo a noite. A polícia continua atrás dos bandidos, mas enquanto isso, a população da região vive momentos de muita tensão. Notícias de moradores da cidade dão conta de um clima de pânico. Já houve relatos até de invasões as casas e de presidiários querendo abrigo, água e comida para permanecerem em fuga.

Pra frente

Nos primeiros encontros após a decisão do PMDB em não realizar convenção agora para definir os rumos do partido em 2018, o ex-ministro João Henrique Sousa, segue defendendo a tese de candidatura própria. Para ele, o PMDB tem agora “as melhores condições de disputar o Governo do Estado” e não pode desistir da luta. Não se sabe ainda que “melhor condição” é essa, já que o partido tem o presidente com a maior taxa de reprovação dos últimos anos e tem parte de suas lideranças com cargos no Governo e defendendo a permanência.

Mais médicos

Desde ontem, 20 profissionais brasileiros formados no exterior, do programa Mais Médicos, irão começar a atuar na atenção básica de 18 municípios do Piauí. Os médicos fazem parte dos cerca de 1.400 brasileiros que aderiram ao último edital do projeto. Com esse reforço, somando também aqueles com diplomas do país, já são 8.316 brasileiros no programa, o que representa 45,6% do total. No estado do Piauí, 329 médicos já atuam pelo Mais Médicos.

Casamento comunitário

Para comemorar seu 71º aniversário, o Serviço Social do Comércio no Piauí (SESC-PI) realizará, nos dias 28 e 29 de outubro, a segunda edição do Vem pro Parque, dois dias de ampla programação cultural e prestação de serviços gratuitos à população no Parque da Cidadania, em Teresina. Entre os serviços, a realização de Casamento Coletivo em parceria com o Tribunal de Justiça do Piauí, por meio da Justiça Itinerante. As inscrições para o casamento podem ser feitas no Sesc Ilhotas nos dias 11, 16 e 17 de outubro junto à equipe dos cartórios cíveis da Justiça Itinerante. As assinaturas dos noivos acontecerão dia 26 de outubro no auditório do Sesc Ilhotas, em Teresina.

