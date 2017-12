Pautar ou não pautar, eis a questão

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, reafirmou nesta quarta-feira que a proposta de reforma da Previdência (PEC 287/16) só será pautada em Plenário quando houver segurança de que a matéria já conta com votos suficientes para ser aprovada – são necessários pelo menos 308, em dois turnos de votação. Segundo Maia, o relator da comissão especial que analisou a proposta, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), vai ler o texto em Plenário nesta quinta-feira, e, caso não seja confirmada a votação para a próxima semana, a discussão será retomada em fevereiro. Esta semana, em Teresina e em outras cidades do país, o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) intensificou os protestos contra a aprovação da reforma, e alguns dos manifestantes decidiram entrar em greve de fome, na tentativa de sensibilizar a população e, sobretudo, os parlamentares. Esses atos, embora discretos, mostram que, independente da análise do mérito da PEC, é importante que os congressistas brasileiros iniciem imediatamente um diálogo com a população acerca desta reforma - para o bem da soberania popular e para o bem deles próprios. Afinal, dentro de dez meses o país passará por novas eleições gerais, e a insatisfação popular (que é crescente) pode retirar os mandatos de muitos dos parlamentares que ignoraram o povo na votação da reforma trabalhista e que pretendem fazer o mesmo na apreciação da PEC 287.

O senador Ciro Nogueira e o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, anunciaram a liberação da primeira parcela de recursos destinados para a conclusão das obras da Ponte da Gameleira, localizada no município de Beneditinos. A obra deve reduzir em mais de 50 km a distância entre a cidade e a capital. Além dos valores para a obra, Ciro informou que o Ministério da Agricultura deve liberar cerca de R$ 8 milhões para a recuperação de estradas vicinais que passam pela localidade.

Mutirão de cirurgias

Com pouco mais de um mês da realização do primeiro Mutirão de Cirurgias Eletivas, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) informa já ter atendido mais de 1.300 pacientes em procedimentos nas áreas de ortopedia, cirurgia geral, ginecológica, pediátrica e oftalmológica, realizados em dez hospitais da rede estadual. Só esta semana estão sendo realizados 432 atendimentos em todo o estado. De acordo com a Sesapi, a meta é atender cerca de duas mil pessoas até o final de dezembro.

Última geração

A Clínica Ortopédica do Hospital Getúlio Vargas (HGV) realiza esta semana as primeiras cirurgias para tratamento de escoliose de alto grau com técnicas de correção antes não realizadas no estado. Durante os procedimentos, serão feitos estudos neurofisiológicos que avaliam a instrumentação e correção das curvas. Os cirurgiões de coluna Ayrana Soares, Anderson Carvalho e Wilson Rodrigues comandam as cirurgias. E uma das pacientes tem apenas 14 anos.

SDU monitora bueiros

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano da zona Leste informou que vem intensificando o monitoramento de pontos da região para evitar problemas no período chuvoso. São 73 galerias e bueiros que vêm recebendo serviços de limpeza, de acordo com a pasta. Há, ainda, a preocupação com árvores mortas, que durante as chuvas podem cair e provocar acidentes.

CRC faz licitação

O Conselho Regional de Contabilidade do Piauí (CRC-PI) tornou público edital de licitação, na modalidade pregão, para aquisição de um veículo sedan 1.6, zero quilômetro, para uso de interesse da entidade. A licitação acontecerá na forma eletrônica, do tipo menor preço, nos termos do decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. O encerramento do prazo de recebimento das propostas será dia 20 de dezembro, às 10 horas. No mesmo dia, a abertura das propostas acontece às 10h, e a disputa de preços terá início às 11h.

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que define as atribuições profissionais dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Agora, a matéria será enviada à sanção presidencial. “O projeto veio para dar segurança e blindar os agentes de saúde e de endemias, ficando definido em lei que eles são os profissionais com atribuição de prevenção de doenças e promoção da saúde por meio de ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas”, afirma o deputado Silas Freire.