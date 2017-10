Paralisação de advertência

A diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí (SIMEPI) realizou uma nova Assembleia Geral para discutir a proposta de uma nova paralisação. A ideia é voltar a “cruzar os braços” em protesto, na próxima terça-feira. A paralisação não atinge os atendimentos de urgência e emergência. O principal de ponto de reivindicação da categoria é a implantação do ponto eletrônico. Segundo os médicos, o Governo não respeita as leis trabalhistas e nem as especificidades do trabalho médico. Por outro lado, o Governo do Estado argumenta que a implantação do ponto eletrônico atende uma recomendação do Ministério Público Federal que já vem sendo solicitada desde 2014. Alega também que é uma medida adotada para garantir que a população tenha os médicos trabalhando já que, em caso de ausência do profissional, haverá o corte de ponto. Os médicos pedem ainda um reajuste do piso salarial, realização de novos concursos públicos, melhores condições de trabalho e respeito à classe. Que se chegue a um consenso, porque a população que clama por saúde não pode ser penalizada.

Legenda: Pelo andar da carruagem, o ex-senador João Vicente Claudino deve mesmo voltar para o PTB. O prazo é até março do próximo ano, mas nem João Vicente esconde que pode voltar a sigla e nem os petebistas negam que estão de “braços abertos” para recebe-lo. Já tem até petebista que estava de malas prontas para sair da sigla e que pisou no freio para aguardar o desenrolar dessa história.

Blocão proporcional

Um grupo de partidos está se reunindo para formar uma grande coligação proporcional para conseguir um resultado eleitoral mais satisfatório em 2018. A aliança deve contar com pelo menos cinco partidos, mas a uma perspectiva de se chegar à nove siglas: PTC, PCdoB, Podemos, PR, PRB, PHS, PRP, PSC, PSL. Juntos, eles pretendem eleger dois deputados federais e pelo menos três estaduais. As conversas estão adiantadas. Tem que aproveitar agora, já que a Reforma Eleitoral estipulou o fim das coligações proporcionais a partir de 2020.

Chapinha X Chapão

Se continuar no bloco governista nas eleições de 2018, o deputado federal Silas Freire promete defender a chapa dos pequenos, ou chapinha como queiram, que figuraria para Câmara Federal nomes como Osmar Junio do PC DO B, PODEMOS, de Silas, PR de Fábio Xavier, PTC de Marcos Venicio, PRB de Gessivaldo e mais 2 ou 3 siglas. Silas precisará apenas convencer dois gigantes: Marcelo Castro, presidente do PMDB e Assis Carvalho, presidente do PT. É que os dois não aceitam nem ouvir falar nisso e só falam no chapão, com todo mundo junto e misturado.

Governo e oposição

A vinda do presidenciável Ciro Gomes (PDT) ao Piauí conseguiu atrair muitos políticos. Governistas e oposição sentaram na mesma mesa e partilharam com ele as ideias que ele tem para o desenvolvimento do país. Pelo visto, apenas peemedebistas não foram vistos na sua passagem pelo Piauí. Mas Gomes não se importa, até porque andou chamando o partido de “quadrilha”.

Consultas adiadas

A direção do Hospital Getúlio Vargas resolveu adotar o ponto facultativo no dia 13 de outubro. Com isso, as consultas que estavam marcadas para o Ambulatório Dirceu Mendes Arcoverde (Prédio Azul) foram remarcadas para os dias 10 e 17 de novembro. Ou seja, quem já tinha esperado muito vai passar mais um mês esperando, para garantir um dia de folga para os profissionais.

Voltinha

A Justiça concedeu o benefício da saída temporária para cerca de 300 detentos do Piauí. Eles terão o direito de passar o Dia das Crianças em casa e devem voltar ás unidades prisionais na segunda-feira. Estão na lista, os apenados da Colônia Agrícola Major César Oliveira [localizada em Altos], Penitenciária Feminina e Casa de Albergados, em Teresina. Os presos da Penitenciária de Esperantina nem aguardaram decisão judicial, anteciparam a folga empreendendo fuga. Usaram o velho jeitinho brasileiro para garantir uns dias a mais.

Trabalho infantil

O Ministério Público do Trabalho (MPT) está oferecendo curso gratuito de capacitação para conselheiros tutelares de todo o Brasil. O curso será ministrado a distância, no modelo EAD, e as aulas poderão ser assistidas através de plataformas digitais, entre os dias 30 de outubro e 30 de novembro, com certificação após a conclusão. Ao todo, 20 vídeos serão disponibilizados, somando duas horas de aulas. Com o tema “Conselheiros tutelares: importantes atores no combate ao trabalho infantil”, o curso tem a intenção de auxiliar na capacitação desses profissionais, além de reforçar a luta contra todas as formas de trabalho infantil.

