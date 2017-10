Para que partido?

Até então, os partidos políticos estavam sendo meros instrumentos para possibilitar candidaturas. Sem ideologias definidas, raras uma ou outra exceção, o que se vê são partidos sem projetos, sem ideologia e servindo meramente de arrecadador de recursos. Basta ver o quão lucrativo se é ter um partido político, que temos quase 40 partidos em atuação no país e um pedido de criação de pelo menos outros 40. Agora, uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode mudar essa realidade. Após analisar um recurso individual de um candidato no Rio de Janeiro, que queria disputar eleição, mas sem ser filiado a um partido político, os ministros decidiram que era possível sim disputar a eleição sem ter filiação partidária. O caso agora deixa de ser exceção e passa a valer para todo país. Ainda não há uma data para que seja julgado o mérito em plenário, mas o assunto é polêmico o suficiente para gerar um bom debate e para deixar muitos “donos de partidos” insatisfeitos e com as “barbas de molho”.

O ministro e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, estará em Teresina no final deste mês para participar do III Congresso de Direito Tributário, que neste ano tem como tema “Tributação e Desenvolvimento Econômico”. Durante o evento, que acontece de 26 a 28, serão debatidos temas como as inovações da Lei Complementar 157/2016, que se refere ao local de pagamento do ISS. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas pelo site www.staelfreire.com.br/inscricao.





Os tucanos aclamaram, no último sábado, Luciana Sebim como a presidente do Diretório Municipal do PSDB de Teresina. O evento foi bastante prestigiado por lideranças políticas de diversos partidos. Ela terá a missão de fazer com que o PSDB caia no gosto dos teresinenses, atraia filiados e tenha um fortalecimento para as eleições.

Os órgãos que integram a rede de controle já adiantaram que não estão de braços cruzados esperando chegar 2018 para fiscalizar as eleições. Eles sabem que os abusos começam é cedo e perduram até mesmo depois das eleições. Falta agora eles reunirem as provas para ingressar com as ações no período devido e, quem sabe, evitar mais desmandos nas eleições.

A Águas de Teresina irá realizar, amanhã (10), o seminário “Universalização do Saneamento no Brasil – Desafios e Oportunidades”, que ocorre a partir das 8h, no Hotel Blue Tree. O evento irá reunir autoridades e especialistas nacionais para trocar informações e debater o tema. O seminário inicia com a palestra “Ganhos Sociais e Econômicos da Expansão do Saneamento no Brasil”, proferida pelo coordenador de comunicação do Instituto Trata Brasil, Rubens Filho. O Trata Brasil é uma instituição que atua nacionalmente em busca de avanços no saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país. Na sequência, o economista e ex-presidente da Agência de Regulação Municipal – Campo Grande (MS), Marcelo Amaral, conduz o tema “A Regulação como Incentivo à Universalização dos Serviços de Água e Esgoto”.

O deputado federal Mainha (PP-PI) disse ontem que solicitou ao reitor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), José Arimatéia Dantas Lopes, que agilize a licitação da obra do prédio do curso de Medicina do Campus da UFPI em Picos. A obra é orçada em R$ 9 milhões. Os recursos foram assegurados pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, durante reunião na semana passada com o deputado e o reitor, em Brasília. “Essa obra é muito importante porque vai possibilitar que mais estudantes ingressem no curso de Medicina em Picos”, disse Mainha. O curso já tem duas turmas e agora vai abrir a terceira.



