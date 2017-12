Para inglês ver

A Secretaria de Justiça do Piauí realizará nesta sexta-feira (15), às 11 horas, a entrega de novas armas e equipamentos de proteção individual para os agentes penitenciários. De acordo com a pasta, serão beneficiadas onze unidades penais e o Comando de Operações Prisionais (COP), que receberão pistolas, carabinas e coletes balísticos. A Sejus diz ter adquirido, de 2015 a 2017, vários equipamentos e armas destinadas a reforçar a segurança no sistema prisional, incluindo detectores de metais, máquinas de scanner e rádios comunicadores. Mas, apesar de todos esses investimentos propalados pela secretaria, os agentes penitenciários continuam denunciando situações absurdas que são observadas reiteradamente dentro dos presídios do Piauí, e que colocam em risco a vida dos servidores e dos próprios presos, além de facilitar a ocorrência de fugas. A Sejus pode até tentar simular um cenário de normalidade no sistema penal, mas o caos que existe nas penitenciárias só terá fim, de fato, quando o Governo conseguir por fim, de uma vez por todas, no tripé superlotação, carência de servidores e estrutura precária.

"Eu tenho colocado de forma bem clara que a gente tem que focar na gestão. O Piauí está fechando o ano de 2017 num patamar diferenciado dos outros estados, porque nós estamos adiando o máximo possível o embate eleitoral no ano que antecede as eleições. O Piauí fecha o ano cumprindo a tabela de pagamento, com serviços sendo prestados para a população, e isso graças a uma preocupação do governador em permitir que a gente tenha novas alternativas para realizar investimentos e para conquistar o equilíbrio financeiro do estado. Não tiro essa possibilidade de em 2018 submeter meu nome à avaliação popular. Mas quero discutir isso apenas em 2018" - o secretário de Administração e Previdência, Franzé Silva, evitando falar sobre sua candidatura em 2018, mas já aproveitando para divulgar os êxitos de sua gestão.

Veículos apreendidos

Muitos veículos apreendidos acabam sucateados, destruídos pela ação do tempo e pela falta da manutenção necessária. Enquanto isso, as polícias dos Estados se encontram em situação difícil, com falta de recursos e de aparato para concluir investigações e para atividades de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Diante disso, o senador Elmano Férrer (PMDB-PI) apresentou Projeto de Lei no Senado Federal para permitir, em atividades exclusivas de segurança pública, o uso de veículos apreendidos que não possam ter sua procedência identificada. A ideia do parlamentar é que seja permitida a utilização, pelas Polícias Civis, Federal, Rodoviária Federal ou Militares, de veículo automotor apreendido, cuja procedência e propriedade não puderem ser identificadas por vistoria e exame pericial em função de adulteração de sua numeração original.

Economia solidária

Realizada entre os dias 11 a 13, a Feira Estadual da Economia Solidária movimentou cerca de R$ 100 mil, conforme dados da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Setre), que organizou o evento. Participaram desta edição 60 associações e cooperativas, com exposição e venda de produtos artesanais, reciclados, de gastronomia e de vestuário.

PIS/Pasep

O Governo Federal liberou nesta quinta-feira (14) o saque das cotas do antigo Fundo PIS/Pasep para mais um grupo de beneficiários. Mulheres com 62 anos ou mais e homens a partir de 65 anos já podem sacar o dinheiro. Cerca de 7,8 milhões de trabalhadores que estavam cadastrados no PIS/Pasep antes de 4 de outubro de 1988 possuem algum valor para receber. A soma chega a R$ 15,2 bilhões. O pagamento das cotas para mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 foi autorizado pela Medida Provisória nº 797, de 23 de agosto de 2017, que mudou o critério da idade para saque. Antes era preciso ter mais de 70 anos. Em outubro, foram liberados os primeiros saques. Aposentados de qualquer idade também já foram beneficiados.