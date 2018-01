O tempo passa e a Reforma da Previdência vai ficando mais longe de ser aprovada

O tempo passa e o governo federal não consegue avançar na quantidade de votos da Reforma da Previdência. Há pouco mais de um mês para previsão dela ir ao Plenário na Câmara dos Deputados, o governo federal está longe de conseguir os 308 necessários para aprovar a medida. Neste mês, a caneta do Poder Executivo deve fazer estrago no sentido de liberar verbas num último esforço para conseguir os votos. O presidente da República, Michel Temer, sabe que conversa com deputados nunca adiantou. Ou libera recursos de interesse nos caros deputados, ou não avança na conquista. O problema, é que é ano de eleição, a Reforma da Previdência é impopular e o deputado que votar a favor vai ter que explicar para seus eleitores, que são contrários à medida.

Com mais de 80% dos serviços concluídos, o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), localizado na região do grande Vale do Gavião, zona Leste da cidade, vai incentivar a iniciação esportiva e integra, em um só espaço físico, atividades e a prática de esportes de alto rendimento, estimulando a formação de atletas entre crianças e adolescentes. O empreendimento, considerado padrão olímpico, é fruto de um convênio com o Ministério do Esporte, com contrapartida da Prefeitura de Teresina, e tem custo total de R$ 3,9 milhões.

O esperto

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) é extremamente esperto. Isso não é novidade. A novidade agora é que para presidente da República, ele diz no Piauí que vai apoiar o ex-presidente Lula (PT). Em Brasília, ele diz que vai apoiar Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara. O motivo é que no Piauí, ele precisa dos votos de Lula para se fortalecer ao Senado. E já que provavelmente vai estar com Wellington Dias (PT) em campanha, vai ser fácil colar na imagem de Lula. Já em Brasília, o Progressistas defende um candidato de Centro-Direita e Maia te m agradado os deputados do partido.

Estratégia

O Partido dos Trabalhadores continua colocando em prática a estratégia de politizar o julgamento do ex-presidente Lula. Os argumentos são bem elaborados e querem convencer a maioria da sociedade de que o ex-presidente é um perseguido político. Liderando as pesquisas para Presidência da República, a intenção da Justiça, segundo o PT, é retirar o petista da disputa. Os líderes do partido tem certeza que Lula será condenado.

Processo seletivo

As provas do processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Sasc) serão realizadas amanhã (12), de 14h às 16h, para todos os cargos, com abertura dos portões às 13h. O certame será realizado no Centro Estadual de Tempo Integral (Ceti) Professor Joca Vieira, localizado na rua Desembargador Pedro Conde, nº 220, bairro São Cristovão, em Teresina. Ao todo, 862 inscritos farão as provas escritas, sendo 734 para o cargo de socioeducador, 76 para técnico em enfermagem, 40 para educador físico e 12 inscritos para dentista.

Falha humana

Falha humana é a principal linha de investigação sobre a morte do ministro Teori Zavascki, segundo relato parcial sobre as investigações da morte do primeiro relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), apresentado ontem (10) pelo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Fernando Segovia, à presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia. O ministro morreu na queda de um avião nos arredores de Paraty (RJ) há um ano.

Recadastramento na Prefeitura

O Instituto de Previdência do Município de Teresina (IPMT) realizará nos próximos meses o primeiro censo cadastral, funcional e financeiro do município de Teresina. Na oportunidade, os funcionários ativos, inativos, pensionistas e dependentes deverão atualizar seus cadastros junto ao instituto. O censo, que está em fase de organização, terá a finalidade de verificar a quantidade de servidores, atualizar os dados cadastrais, formatar os dados funcionais, criar e atualizar o histórico de servidores, verificando a progressão cadastral e atualizando os dados financeiros se necessário.