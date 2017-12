O risco da impunidade

A Petrobras deve reaver R$ 650 milhões que foram recuperados por meio de acordos de colaboração e de leniência celebrados durante as investigações da Operação Lava Jato. E esta não será a primeira vez que a estatal vai receber de volta recursos que foram roubados por meio do mega-esquema de corrupção descoberto pela Operação Lava Jato. A empresa estima que outros R$ 800 milhões já tinham retornado ao seu caixa. Mas o ressarcimento aos cofres públicos e das estatais saqueadas é apenas uma das etapas da punição exemplar que deve ser imposta pela Justiça aos políticos, empresários, gestores e servidores flagrados em maracutaias. Outra etapa, tão importante quanto, é garantir que esses criminosos sejam condenados a duras penas de detenção e as cumpram efetivamente atrás das grades. Isto, porém, pode não ocorrer, caso o Supremo Tribunal Federal volte atrás em seu posicionamento e decida que presos não devem ir para a cadeia após a condenação em segunda instância. O ministro Gilmar Mendes já fez declarações em que deixa claro que pretende mudar seu voto, caso a pauta volte ao plenário da Corte suprema. Em 2016, ele concordou que o réu deveria começar a cumprir a pena assim que um tribunal referendasse a decisão de primeira instância. Agora, contudo, ele afirma que o réu pode recorrer em liberdade também após uma decisão colegiada. É temerário que juízes da mais alta Corte do Judiciário brasileiro mudem de tempos em tempos suas convicções acerca de um assunto de tamanha gravidade - que pode definir se o Brasil é ou não o país da impunidade. Mais tenebroso ainda é saber que alguns desses juízes mudam de opinião, aparentemente, não por suas convicções como julgadores que são, mas sim de acordo com quem está na fila para ser preso - se um desafeto ou um amigo.

O PRB, partido do vereador licenciado Levino de Jesus, estaria pressionando para que ele entregue o comando da Empresa Teresinense de Serviços Urbanos (Eturb) e retome sua cadeira na Câmara Municipal. Os correligionários de Levino ponderam que seu cargo na prefeitura é inexpressivo, e no Legislativo ele conseguiria dar mais visibilidade à sigla. Quem não deve estar gostando muito da ideia é o suplente Marquim Monteiro (PRTB), que perderá sua cadeira caso o pastor retorne.

Esclarecimento

Diferente do que foi publicado na edição de ontem, na página 6 do Caderno em Dia, a Drogasil gerou 50 novos empregos na cidade de Teresina e não 2.400.

Sem capacete

O vereador R. Silva (PP) falou sobre uma vistoria que ele e o colega Nilson Cavalcante (PTdoB) fizeram no trânsito de Teresina. Eles constataram que é grande o número de motociclistas e de passageiros de motocicletas que não usam capacetes - inclusive crianças. Sendo este uma das principais causas da superlotação no Hospital de Urgência de Teresina, provocada pelo excessivo número de pacientes com fraturas e traumatismos. Conforme levantamento feito por R. Silva junto ao HUT, cerca de 500 crianças sofreram acidentes em 2017 na capital.

Sem capacete II

"Alguma coisa precisa ser melhorada no sistema de fiscalização da nossa cidade. A gente vê acidente toda hora e pouca fiscalização. Vemos muita multa, mas poucos resultados", afirmou Nilson Cavalcante, em aparte ao pronunciamento de R. Silva.

Cozinha comunitária

A Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Sasc) inaugura na quinta-feira (7), às 8 horas, na Universidade Estadual do Piauí (Uespi), a Cozinha Comunitária Governador Alberto Tavares Silva. Uma obra do Governo Federal em parceria com o Governo do Estado, a cozinha comunitária fica próximo do setor de esportes do Campus Pirajá. No espaço, serão atendidas diariamente 350 pessoas, entre alunos, funcionários da universidade e a comunidade local, com refeições a preço acessível. Confirmaram presença na inauguração a vice-governadora Margarete Coelho (PP), o secretário estadual da Assistência Social e Cidadania, Zé Santana, e o reitor da Uespi, Nouga Cardoso.

O presidente da Associação Piauiense de Empresários de Obras Públicas (Apeop-PI), Arthur Feitosa, vai assinar sua filiação ao PTB na próxima quinta-feira (7), em evento da sigla no Cine-Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí. Arthur faz parte de um grupo de empresários que buscam um nome alternativo para disputar as eleições para o Governo do Estado do Piauí em 2018, representando a oposição. "Não é interessante para mim disputar cargos majoritários ou proporcionais, mas sim dar apoio nos bastidores para essa candidatura que promete ser forte". O evento contará com a participação do senador Armando Monteiro (PTB-PE) e do ex-deputado-federal Roberto Jefferson, presidente nacional da sigla.