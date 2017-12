O que são os direitos humanos?

Neste domingo (10), foi comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A escolha da data foi feita em 1950, depois que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Para celebrar a data, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (Caodec), do Ministério Público do Estado do Piauí (MP-PI), lançou o projeto “Isso é Direito Humano”, com uma sequência de temas que serão apresentados durante todo o mês de dezembro, contando, ainda, com diversas ações em 2018. Idealizado pela promotora Myrian Lago, titular da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, e pela promotora Flavia Gomes, coordenadora do Caodec, o projeto tem como objetivo principal conscientizar a sociedade sobre a importância dos Direitos Humanos para todos, e desmistificar o preconceito que há sobre o tema. Em tempos de proliferação da intolerância, trata-se, de fato, de uma iniciativa exemplar do Ministério Público do Piauí.

Promotora Flávia Gomes



"Os direitos humanos incluem direitos civis e políticos, independentemente de cor, raça, credo, orientação política, sexual ou religiosa. É preciso mostrar que os direitos humanos não existem para ‘defender bandido’, como muitos pensam, mas para garantir a dignidade de toda pessoa, bem como a vida em sociedade”, pondera a promotora Flávia Gomes.



Concurso no Maranhão

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, vai publicar nesta segunda-feira (11) o edital de um concurso público que vai oferecer mil vagas no quadro efetivo da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), responsável pela gestão de 45 unidades de saúde na capital e no interior do estado. As inscrições serão realizadas a partir do dia 18 de dezembro, por meio do site do Instituto AOCP, organizadora do concurso, com o pagamento do valor de R$ 80 para nível médio e técnico e R$ 120 para nível superior.

Salários até R$ 7,4 mil

Os aprovados no certame terão direito a remunerações que variam de R$ 1.000 (nível médio) a R$ 7.425,31 (nível superior). É uma ótima oportunidade para os piauienses, já que por aqui concurso público é quase tão raro quanto político honesto.

Desempenho exemplar

A performance da DPU foi comparada à dos 60 advogados e advogadas mais vitoriosos no Supremo Tribunal Federal desde 2009. Em conjunto, eles venceram 363 ordens de habeas corpus, perdendo outras 3247 ações. Por outro lado, foram concedidos à DPU, no mesmo período, 1389 HCs (sendo 8356 não concedidos). Em números absolutos, foram feitas quase quatro vezes mais concessões à Defensoria do que aos advogados privados. Os dados utilizados foram extraídos do site do STF com o auxílio de uma empresa de tecnologia.

Oportunidade

Neste final de ano, os clientes com pagamentos em atraso com a Águas de Timon podem quitar suas dívidas com parcelamento em até 60 vezes ou com desconto de até 20% à vista. A renegociação faz parte da campanha “Conta Paga, Moto Zero”, que vai sortear aos clientes com as contas em dia duas motos. As renegociações com planos facilitados podem ser feitas até o dia anterior de cada sorteio, agendados para 29 de dezembro e 13 de janeiro.

Rafaela Guedes e Graça Amorim

Rafaela Guedes, designer de bolsas e chapéus de palha, foi escolhida pela vereadora Graça Amorim para receber o Prêmio Mulher de Negócios. A sessão solene foi realizada na Câmara de Teresina, no Plenário Vereador José Ommati. A honraria foi criada para reconhecer e valorizar o empreendedorismo feminino na capital piauiense.