O presidente de R$ 88,2 milhões

Quanto custa comprar o presidente da Assembleia Legislativa de um dos principais estados brasileiros? R$ 88,2 milhões, segundo o Ministério Público Federal. Conforme denúncia apresentada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi este o montante em propinas recebido por Jorge Picciani (PMDB) para favorecer empresários de ônibus e empreiteiras que atuam no Rio de Janeiro. No dia 16 de novembro, ele e mais dois colegas de partido (Paulo Melo e Edson Albertassi) foram presos por envolvimento no esquema, mas acabaram sendo soltos por uma decisão da Alerj, que reverteu a decisão judicial. Dias depois, o trio voltou á prisão, após uma nova decisão do TRF. Mas a postura dos parlamentares cariocas - que ignoraram a opinião pública para salvar os colegas (por que não dizer comparsas?) - mostra a que ponto chegou a política no Brasil. Nem mesmo malas cheias de milhões sendo encontradas ou fotografadas em poder de aliados de políticos, tampouco as inúmeras confissões de delatores, relatando o pagamento de propinas, nada disso tem sido suficiente para retirar algumas figuras do poder. O povo precisa reagir com urgência a este cenário desolador. E as eleições do próximo ano são a oportunidade ideal para os brasileiros mostrarem que não aceitam mais políticos desta laia traçando o destino da nação, muito menos ocupando cadeiras de comando em Assembleias e em Governos.

O ex-prefeito Silvio Mendes, presidente da Fundação Municipal de Saúde, rasgou elogios ao prefeito Firmino Filho, ex-colega de partido. "Eu não quero morrer sem ver o Firmino governador do Piauí. Acho que ele tem todas as condições de inteligência, de experiência, e desconfio até que ele quer. Mas não basta querer. Tem que ter todo um ambiente político favorável. [...] Eu já o incentivei, dizendo que não quero morrer sem vê-lo governador, porque eu acho que o Piauí merece", afirmou Silvio.

Municípios sobrecarregados

Silvio voltou a criticar a falta de equilíbrio entre os entes da Federação nos investimentos que devem ser feito na saúde pública. O gestor afirma que os municípios continuam sobrecarregados, e cita como exemplo a capital Teresina, que, todo ano, aplica em torno de um terço do seu orçamento nesta área, mais que o dobro do percentual mínimo estabelecido pela legislação.

Fiscalização

Auditores da Controladoria-Geral do Estado do Piauí (CGE) e representantes da Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) e da empresa responsável pela construção da nova maternidade de Teresina estiveram reunidos esta semana para tratar do cronograma da obra e de outras questões. A Controladoria realiza o acompanhamento e monitoramento da empreitada desde 30 de agosto último, realizando os chamados pontos de controle, juntamente com a Sesapi, para que a obra seja entregue à população dentro do prazo prometido.

Orçamento gordo

A obra de construção da nova maternidade de Teresina está orçada em aproximadamente R$ 83 milhões e será construída na avenida Presidente Kennedy, na zona Leste de Teresina.

O deputado federal Silas Freire (Podemos) comemorou a aprovação, na Câmara Federal, do projeto de lei que autoriza a capitalização da Caixa Econômica Federal com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por meio de autorização do Conselho Curador do fundo. "Esse socorro à Caixa Econômica é urgente e nós precisávamos encontrar uma saída, o que não podíamos era deixar um programa tão importante como o Minha Casa Minha Vida acabar, prejudicando tanto a economia quanto os cidadãos que trabalham no setor, além dos beneficiários do programa que sonham com a casa própria”, afirmou o parlamentar.