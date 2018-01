O prejuízo que nunca acaba

Já são quase quatro anos de Lava Jato. A corrupção, má gestão e más intenções com a Petrobras continuam causando prejuízos a sociedade brasileira. Agora, a empresa vai pagar R$ 10 bilhões aos americanos a título de indenização por irregularidades cometidas por lá. O valor e a forma como se deu o contrato é controverso. No entanto, deve-se tratar aqui de como os prejuízos causados na principal empresa pública brasileira nunca chegam ao fim. É dinheiro público, patrimônio de todo povo brasileiro que uma vez aplicado em infraestrutura e serviços públicos melhorariam significativamente a vida de milhões de brasileiros. É lamentável saber que o Poder Público, que deveria proteger o país, na verdade atua para em algumas situações, prejudicar o crescimento e desenvolvimento do Brasil.





Na manhã desta quarta-feira (03), os familiares da menina Emily, 9 anos, morta durante uma abordagem policial, estiveram reunidos com o presidente da OAB-PI, Chico Lucas, o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, o Conselho Tutelar e o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil de Carreira do Estado do Piauí (SINDEPOL). Na ocasião, a mãe, Daiane Caetano, e o avô da criança solicitaram apoio da Ordem para revogar a Portaria expedida pela Polícia Militar do Piauí (PMPI), em dezembro de 2017, na qual determina que os crimes militares sejam de jurisdição da PMPI. O presidente Chico Lucas explicou que a Portaria é ilegal e inconstitucional.

Retaliação

Nos bastidores da Câmara Municipal de Teresina, os comentários são de que Jeová Alencar (PSDB), presidente da Casa, começou a retaliar vereadores que não votaram pela sua reeleição. A retaliação se dá, de acordo com informações de servidores da Câmara, com a demissão de ocupantes de cargos comissionados indicados pelos vereadores que não votaram pela reeleição de Jeová.

Retaliação injusta

A avaliação de vereadores prejudicados com as demissões, é de que retaliação de Jeová Alencar é injusta porque, na prática, 2018 ainda é ano da primeira gestão do presidente, que no começo de 2017 foi eleito por unanimidade. Os vereadores defendem que se Jeová quer se retaliar, que aguarde começar o segundo mandato em 2019, porque até o final deste ele ocupa o cargo porque foi votado por todos os parlamentares. Sendo assim, até que os retaliados têm razão.

Mais um motivo

O que ocorre na Câmara, é mais uma prova de que não é bom, para os próprios vereadores andarem antecipando eleições. Imagine o cenário de que um vereador que votou pela reeleição de Jeová Alencar se desentender politicamente com ele ainda em 2018, e consequentemente, ser “expulso da base” do presidente da Câmara ainda neste ano. Teríamos então vereadores que reelegeram Jeová para o mandato 2019-2020, mas que ficarão na oposição ao líder antes de começar o mandato, e sem poder reclamar.

Retaliações também no Palácio

Mas as retaliações não ocorrem apenas na Câmara, o proprio prefeito Firmino Filho (PSDB) já demitiu comissionados de vereadores que ficaram ao lado de Jeová na disputa pelo controle da Câmara. As esposas de Joaqum do Arroz, e Major Paulo Roberto, por exemplo, foram demitidas de cargos em comissão. O bom da confusão toda é que agora a cidade sabe que os vereadores que tanto reclamavam da falta de espaço, tinham contracheques até para as esposas.

Segunda baixa

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, entregou hoje (3) carta de demissão ao presidente Michel Temer, em reunião no Palácio do Planalto. Ele anunciou a decisão por meio das redes sociais. É a segunda baixa no governo Temer, em menos de 10 dias, já que no final do ano passado, o então ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pediu demissão do cargo que ocupava.

Matrículas

Após o encerramento das matrículas online para o período letivo de 2018, referente às escolas regulares, os estudantes têm até a próxima sexta-feira (05) para realizar a confirmação das mesmas nas escolas da rede estadual de ensino. As aulas iniciam no dia 19 de fevereiro e as escolas poderão adaptar seus calendários conforme eventos internos e externos, como a Copa do Mundo.