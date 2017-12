O legado Dilma-Temer

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira mostram que cerca de 50 milhões de brasileiros, o equivalente a 25,4% da população, vivem na linha de pobreza e têm renda familiar equivalente a R$ 387,07 – ou US$ 5,5 por dia, valor adotado pelo Banco Mundial para definir se uma pessoa é pobre. O cenário é grave, mas fica ainda mais estarrecedor quando são analisadas as estatísticas envolvendo crianças de 0 a 14 anos de idade. De acordo com o IBGE, 42% das crianças nesta faixa etária se enquadram no estrato social mais pobre do país. Isso mesmo: quase metade das crianças brasileiras vivem na pobreza. E este dado que é apenas um entre os vários que corroboram a desoladora constatação de que a desigualdade continua acentuada no Brasil, a ponto de os 20% com maior renda (R$ 4,5 mil em média) ganharem 18 vezes mais que os mais pobres. Este, pode-se dizer sem medo de errar, foi o legado deixado pelos dois últimos presidentes brasileiros - Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB). Entre 2014 e 2016, o número de brasileiros vivendo na miséria cresceu mais de 50%, colocando por terra praticamente todas as conquistas sociais observadas no país nas décadas de 1990 e 2000. Para completar, Temer e seus apaniguados do Congresso enfiaram goela abaixo do povo brasileiro uma reforma trabalhista que, já em seus primeiros meses, mostra a que veio - gerando empregos precários, com salários menores e menos garantias ao trabalhador. À semelhança do que vem acontecendo na Espanha, cujo modelo de reforma trabalhista Temer importou para o Brasil, dentro de alguns meses é possível que, mesmo empregados, muitos brasileiros não consigam ter uma renda suficiente para escapar da linha da pobreza extrema.

O prefeito Firmino Filho aniversaria neste sábado e irá comemorar o aniversário junto aos teresinenses. Ele terá uma agenda extensa, acompanhando de perto o projeto Caminharthe, além de visitar o Shopping da Cidade e participar de atividades nos CEUs Norte e Sul.

Campanha Quita Fácil

Os clientes da Caixa - pessoa física e pessoa jurídica - com crédito em atraso há mais de 360 dias poderão regularizar suas dívidas com horário diferenciado nas agências de todo estado. Até o dia 28 de dezembro, todas as unidades do Piauí, capital e interior, ampliarão o atendimento em duas horas após o horário regular, ficando de 15 às 17 horas exclusivamente para renegociação de contratos em atraso. Entre as alternativas que a Caixa oferece para regularização, estão a renovação dos contratos e a unificação de diferentes tipos de dívida, ambas com ampliação do prazo de pagamento e redução do valor da prestação mensal. Além disso, os descontos podem chegar a 90% para quem quitar os débitos à vista.

Projetos sociais

O Banco do Nordeste abriu inscrições para a seleção de projetos sociais, da saúde e esportivos voltados para crianças, adolescentes, adultos e idosos de baixa renda, por meio das Leis de Incentivos Fiscais. As inscrições seguem abertas até a terça-feira (19), e a divulgação dos projetos pré-selecionados está prevista para ocorrer no dia 27 de dezembro. Os editais, bem como as informações sobre o procedimento para submissão de propostas, estão no site do Banco, www.bnb.gov.br, no link “Responsabilidade Socioambiental - Informes Socioambientais”.

Lixo Zero

O mês de novembro registrou um crescimento considerável de autuações realizadas pelo programa Lixo Zero. A zona leste foi onde se verificou o maior número de ocorrências, representando um aumento de 89% em relação ao mês anterior. Ao todo, foram aplicadas 10 notificações, 34 autuações e duas conduções aos Pontos de Recebimento de Resíduo (PRRs), totalizando 46 infrações na região.

Corredor Norte II

A Prefeitura de Teresina iniciou o asfaltamento da Avenida Duque de Caxias, na zona norte da Cidade. Esta semana foi concluída a fresagem, que é a retirada do asfalto antigo para nivelamento da pista. A Prefeitura está construindo o chamado corredor Norte II na avenida. A obra deve ser concluída em 2018.

O Ministério Público do Estado segue atento ao diálogo entre a Prefeitura de Teresina e os moradores que vivem nas imediações do dique do Rio Parnaíba, sobretudo aquelas que moram em casas construídas sobre a estrutura da barragem. "Queremos a compatibilização dessas questões: a segurança do dique, a continuidade das ações do programa Lagoas do Norte e a permanência das famílias em suas casas", afirmou o promotor de Justiça Fernando Santos, que acompanha o caso.