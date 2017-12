O foro pode cair

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um parecer em que se manifesta contra a lei que deu status de ministro a Moreira Franco, no comando da Secretaria-Geral da Presidência da República. Em nota, a assessoria de Franco disse que o status de ministério teve o objetivo de reorganizar a administração pública. Em junho, o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra a medida provisória destinada à mesma finalidade. Desta vez, Raquel Dodge enviou um adendo à petição inicial de Janot, para que a ação passe a contestar a lei que trata do assunto, sancionada após conversão da medida provisória pelo Congresso. Vale lembrar que, assim como Temer e Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco também foi denunciado por obstrução de Justiça e participação em organização criminosa, além de ter sido citado nas delações da Odebrecht e da JBS. O status de ministro, portanto, foi mais que oportuno, pois garantiu foro privilegiado a um dos aliados mais próximos do presidente. Chega a impressionar como a cúpula que comanda o Executivo brasileiro tem se mantido firme, mesmo diante de tantas acusações de crimes gravíssimos, que em qualquer país sério levariam à imediata destituição dos envolvidos - ou a pedidos de renúncia, no caso daqueles que ainda mantêm um mínimo de dignidade.





O prefeito Firmino Filho (PSDB) comemorou aniversário de 54 anos em diversos locais públicos e com uma agenda popular em Teresina. Ele Foi aos extremos norte e sul da cidade, na Santa Maria da Codipi e Portal da Alegria, respectivamente. Sempre acompanhado da esposa, Lucy Silveira, Firmino fez discursos que se confundem com os de campanha eleitoral. Pelo visto, ele pode até não ser candidato a governador ano que vem, mas vai tentar desempenhar papel fundamental no processo eleitoral, de olho no crescimento político de seu nome.



Estratégia falha

O governo federal deva jogar a toalha e partir para uma próxima agenda, porque a Reforma da Previdência não vai passar. O motivo é simples: o governo federal não comunica bem, utiliza tom ameaçador com a população, não é pedagógico nas explicações e ao invés de tentar explicar para população a importância da reforma, prefere cooptar o apoio dos deputados.

Estratégia falha 2

As cabeças pensantes do governo federal não entendem que ano que vem os deputados e mais dois terços dos senadores vão tentar se reeleger em seus estados e por isso, não querem aprovar a Reforma da Previdência que vai dificultar o acesso dos mais pobres aos benefícios. Seria mais inteligente da parte do governo conseguir o apoio da sociedade para reforma. No entanto, para isso, a reforma teria que ser outra, porque a apresentada só mira nos mais pobres e beneficia aqueles que já possuem privilégios demais.

índio esperto

O governador Wellington Dias (PT) chegou do exterior e quer se manter calado neste final de ano, quando o assunto for 2018. O petista entende que o momento agora é o de aproveitar o espírito natalino e abraçar a todos, na tentativa de mantê-los ao seu lado. Com isso, ele pretende adiar ao máximo as brigas que certamente vão acontecer na hora de discutir o processo eleitoral.

Magoa, mas não abandona

As brigas na base aliada do governador vão acontecer sempre. E Wellington Dias sabe que se não tiver um adversário de peso, os que saírem magoados das discussões mesmo assim vão permanecer no governo, afinal de contas, não há castigo pior para um deputado do que fazer campanha na oposição, sem se aproveitar das obras e facilidades que estruturas governistas oferecem na eleição. Assim, alguns parlamentares e até partidos podem até ficarem magoados, mas jamais abandonarão o governo.

Inevitável

As brigas vão ocorrer porque há muita disputa. A principal delas é pelo cargo de vice na chapa do governador. A segunda é na composição dos nomes para o Senado. Uma briga boa também deve ser registrada por conta das coligações para as eleições de deputados estadual e federal. Além disso, ainda tem a ciumeira no interior, na maioria das cidades quem faz oposição a prefeitos não apoia o mesmo candidato a governador que tem apoio do chefe do Executivo municipal.