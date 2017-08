O dia de mostrar a cara

Grande parte da população brasileira deve acompanhar hoje (2) a votação na Câmara dos Deputados, do relatório contra as denuncias da Procuradoria Geral da República contra o presidente Michel Temer (PMDB). Ele é acusado de envolvimento em corrupção. O bom é que em momentos importantes como estes, a população tem a oportunidade, novamente, de identificar diretamente os principais interesses que norteiam os deputados federais. Barrar investigações, contra quem quer que seja, é defender que as acusações continuem sem serem esclarecidas e que a população brasileira continue com a sensação de que a impunidade é patrocinada por aqueles que deveriam aprovar leis para combater os crimes. A esperança, neste caso, é acreditar que a população vai identificar o rosto de quem barra as investigações, e defende o indefensável.

O deputado estadual Luciano Nunes (PSDB) apresentou ontem (1º) requerimento solicitando ao governador Wellington Dias (PT), que seja editado e publicado o Decreto de Desburocratização, no âmbito da administração pública estadual, nos moldes do Decreto Federal Nº 9.094 de 17 de julho de 2017. O referido decreto dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário. Segundo Luciano Nunes, o decreto facilita a vida de todos os cidadãos, em especial daqueles que são empreendedores.

Nova visita

O presidente Michel Temer (PMFB) fez ontem (01) uma rápida visita de cortesia ao deputado federal Heráclito Fortes (PSB). De acordo com a agência Estado, Heráclito oferecia um almoço ao ministro Fernando Bezerra Coelho e alguns deputados e o presidente demorou menos de cinco minutos no local, onde agradeceu o apoio do parlamentar piauiense por ajudá-lo na articulação de apoio junto a deputados. Em junho, Temer já tinha visitado Heráclito.

Maioria apática

O governo do Estado tem maioria absoluta na Assembleia Legislativa do Piauí, mas os deputados, incluindo os suplentes, dificilmente vão à Tribuna defender o governo. O líder João de Deus (PT) tem atuado praticamente sozinho no ofício de rebater as criticas da oposição, que mesmo em menor número, é esforçada e no discurso, vence os governistas. É bom o governador abrir o olho porque apesar de ter o apoio da maioria dos deputados, eles não têm explicado a população o que o governo tem feito. Se no ano eleitoral continuar assim, é ponto para oposição.

Obras

O Secretário de Estado da Assistência Social e Cidadania, Zé Santana, reuniu-se, no Palácio de Karnak, com o governador Wellington Dias para tratar sobre as melhorias estruturais em unidades de acolhimento mantidas por meio da Sasc. A principal demanda apresentada por Zé Santana foi a reforma nos abrigos masculino e feminino, unidades que atendem adolescentes de 12 a 18 anos que estão em situação de vulnerabilidade social. Os projetos de obras, que já haviam sido feitos pela Sasc e necessitavam de aprovação, foram acatados pelo governador do Estado durante a reunião.

Andanças

O ex-presidente Lula vem ao Piauí cortando a estrada de Marcolândia até Teresina de ônibus, entre 1 e 3 de setembro. O objetivo da viagem é aumentar sua popularidade no país, visando as eleições do ano que vem. As andanças do ex-presidente começam pelo Nordeste. Livre, leve e solto, o ex-presidente tem o cenário e o discurso para alavancar sua popularidade na região. Certamente, políticos que até dia desses era anti-petistas, vão querer aproveitar a vinda do ex-presidente para faturar politicamente em cima da visita do presidenciável.

Petista ajuda Temer

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), exonerou dois secretários estaduais que vão ajudar Michel Temer (PMDB) na votação da Câmara. Um petista ajudando Temer é um fato curioso, mas o motivo é político. É que caso Temer seja afastado, quem assume a Presidência da República é Rodrigo Maia (DEM), do mesmo partido do prefeito de Salvador, ACM Neto. O governador do PT avalia que com Maia presidente, ACM se fortalece para as eleições ao governo em 2018. Rui Costa e ACM devem se enfrentar por lá ano que vem.

