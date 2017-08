Na Câmara, conjunto da obra decepciona

O resultado da votação na Câmara dos Deputados, do relatório sobre as denúncias contra Temer, foi o esperado. No entanto, se não bastasse barrar as investigações contra o presidente, a performance dos deputados na Tribuna, demonstrou o baixo nível de espírito público e alto nível do cinismo dos parlamentares. Tanto os que defenderam o governo, quanto muitos da oposição, assumiram o discurso mais conveniente e pouco se atentaram, de fato, ao teor das denúncias. É difícil acreditar que os defensores do governo realmente acreditam na inocência do presidente, que os R$ 500 mil encontrados com seu assessor não tinha ligações com Temer. É mais difícil ainda acreditar que a liberação de R$ 4,1 bilhões em emendas não influenciou no resultado. No entanto, também não é passível de credibilidade a tese dos opositores, de que querem a saída de Temer por causa de seu envolvimento com as denúncias de corrupção. Afinal de contas, denúncias de corrupção em governos é o que nunca faltou no país, independentemente do partido que ocupe o poder.

O deputado Marden Menezes (PSDB) recebeu ontem (2), em seu gabinete, representantes do coletivo Salve Rainha interessados na proposta do parlamentar sobre a criação de um programa estadual de combate à depressão e prevenção ao suicídio no Piauí. O deputado apresentou ao coletivo projeto de lei de sua autoria criando a Semana de Conscientização sobre Depressão e fechou data da audiência pública a ser realizada no próximo dia 15 de agosto para discutir o problema com órgãos públicos, setores interessados da sociedade civil e comunidade em geral.

Operação Fantasma

A operação desencadeada ontem (2) pela Polícia Civil, Ministério Público, Sefaz e PGE, para combater uma quadrilha que desviou R$ 81milhões de impostos é digna de aplausos. Os impostos pagos pelos contribuintes são essenciais para manter a prestação dos serviços públicos, como saúde e educação. Aumentar o lucro em cima utilizando fraudes de sonegação de imposto é diminuir o dinheiro disponível para o Estado aplicar em benefícios à população.

Após a gasolina...a energia

O diretor de Assuntos Econômicos da Fiepi, Freitas Neto, anunciou que o aumento do preço de energia elétrica vai gerar um impacto de 5% na conta das industrias. Neste caso, os empresários obrigatoriamente repassarão os custos aos consumidores. “Na medida em que o produto é onerado ele tem que repassar custos sob a pena de falir, ele não pode produzir tendo prejuízos”, explica o diretor da Fiepi.

Articulação

O prefeito de Cocal, Rubens Vieira (PSDB), cumpriu agenda em Brasília nessa quarta-feira (2) e conseguiu que parlamentares federais destinassem R$ 1,1 milhão em emendas para o município. R$ 500 mil são oriundos do deputado Júlio César (PSD) e R$ 600 mil do senador Ciro Nogueira. Os recursos serão aplicados, principalmente, na área da Saúde.

Combate ao Câncer

A Rede Feminina de Combate ao Câncer no Piauí (RFCC-PI) está em campanha para arrecadar fundos que serão utilizados na reforma da sala de recreação dos pacientes oncológicos do Hospital São Marcos. Para ajudar, basta comprar um tíquete do MC Dia Feliz, pelo valor de R$ 15,00, nas mãos dos voluntários da RFCC-PI. Ao longo dos anos, o projeto tem ajudado a transformar a história da oncologia pediátrica brasileira.

Lagoa do Portinho

A Subseção de Parnaíba da Ordem dos Advogados do Brasil promoverá nesta sexta-feira (04) uma audiência pública que tratará sobre a problemática acerca da situação calamitosa da Lagoa do Portinho. O debate iniciará às 14h no auditório da OAB/Parnaíba, localizada na Avenida 1º de maio, 1070, bairro Cantagalo. Serão discutidas maneiras de encontrar solução para o problema e ainda definir pautas de soluções pontuais para que a Lagoa volte a existir como forte ponto turístico na região do litoral piauiense.

ODIA