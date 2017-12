Ligações perigosas

O presidente Michel Temer nomeou a advogada Samantha Ribeiro Meyer, ex-mulher do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, para o cargo de conselheira da Itaipu Binacional, empresa que controla a Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, Paraná. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, e, em nota divulgada pela assessoria de imprensa, Samantha Meyer afirma que a nomeação é de "caráter técnico, tendo em vista suas qualificações profissionais". Pode até ser. Mas não se pode esquecer que seu ex-marido é o mesmo ministro que já mandou soltar da cadeia por três vezes, desde agosto, o empresário Jacob Barata Filho, acusado de distribuir propinas a políticos do Rio de Janeiro. E, por mera coincidência (?), este mesmo ministro foi padrinho de casamento da filha de Barata, juntamente com sua atual mulher, a advogada Guiomar Mendes. E o mesmo ministro foi quem passou a atacar ferozmente o então procurador-geral da República Rodrigo Janot logo após ele apresentar duas denúncias contra Michel Temer. Mas, claro, tudo não passa de simples coincidências. As decisões e opiniões de Gilmar são tão técnicas quanto a nomeação de sua ex-mulher para o cargo de conselheira da Itaipu.

O deputado Rodrigo Martins (PSB) anunciou que votará contra a Reforma da Previdência caso a matéria seja colocada na pauta da Câmara nos próximos dias. Para o parlamentar piauiense, o Governo Temer "insiste em colocar a reforma em votação ainda este ano, sem ouvir o povo brasileiro e sem mostrar o déficit que realmente existe".

Alta velocidade

Na próxima terça-feira (19), a Vivo – marca comercial da Telefônica Brasil – realizará um encontro com a imprensa de Teresina para anunciar a chegada da internet de alta velocidade (rede de fibra), telefonia fixa, e TV por assinatura (IPTV) na cidade. O evento contará com a presença do diretor da Vivo no Nordeste, Ricardo Vieira, que detalhará o projeto de expansão no município e a estratégia da empresa para o estado. Teresina é um dos municípios selecionados pela Vivo para receber a rede de fibra ainda este ano.

MP de olho na saúde

A atuação da 2ª Promotoria de Justiça de União tem viabilizado a instalação de melhorias no hospital público da cidade. Em 2014, o Ministério Público instaurou inquérito, por meio do qual acompanha as obras de reforma, a aquisição de equipamentos e a compra de fármacos.

Transporte a Teresina

Depois de vistorias e reuniões realizadas em parceria com o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), houve treinamento de técnicos e motoristas para imobilização e remoção de pacientes, além de designação de um enfermeiro no período noturno para indicação da classificação de risco, bem como de dois motoristas de ambulância, em turno de 24 horas, para condução de pacientes até unidade de saúde em Teresina, caso haja necessidade.

Frota renovada

Também houve renovação da frota de veículos e reforço do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), implantado no município em 2016, e em pleno funcionamento. Todos os serviços são fiscalizados pela 2? Promotoria de Justiça da comarca.

Fórum

Começa nesta quinta-feira (14) o IX Fórum de Relações Públicas, na Universidade Estadual do Piauí. A solenidade de abertura será realizada no primeiro dia do evento, no Auditório do Geratec, localizado no Campus Poeta Torquato Neto. As inscrições estão abertas e poderão ser feitas no local. O evento segue até o dia 15 de dezembro. Nessa edição será discutido o tema: “Prazer, eu sou Relações Públicas”, com profissionais da área, por meio de palestras, mesa-redonda, oficinas e workshop. O objetivo é apresentar e discutir com o público as novidades, desafios e oportunidades abertas para a atuação na área de RP.