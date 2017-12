João Henrique diz que PMDB nunca esteve tão abandonado no interior como está agora

O ex-ministro João Henrique de Almeida Sousa, em campanha pela candidatura própria do PMDB ao governo do Estado, disse que o partido está abandonado no interior que há uma insatisfação generalizada com os rumos que deram ao partido. Certamente, ele se refere a Marcelo Castro, presidente regional do partido e aos deputados estaduais que estão no governo. A crítica de João Henrique encontra respaldo em vários diretórios municipais e por isso, ele pede eleição direta na convenção que vai decidir sobre o assunto ano que vem. O ex-ministro ainda manda um recado direto para o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí: “É zero a chance de o PMDB indicar o vice na chapa do governador Wellington”. A caravana Piauí em Movimento já conversou com diretórios de 200 municípios.

O deputado estadual Georgiano Neto (PSD) recepcionou, no sábado, em Guadalupe, a senadora Regina Sousa (PT). Ambos se reuniram com a população e elencaram reivindicações para a região. A senadora se comprometeu em reforçar pedidos ao governador, para obras no munícipio. Pelo tom do encontro, os dois partidos que disputam a segunda vaga ao Senado na chapa governista, vão resolver tudo de forma amigável e na base da conversa. O objetivo é fortalecer a reeleição de Wellington Dias (PT), e a senadora sabe que o governador precisa dos partidos aliados.

Reivindicação

Os moradores da Santa Maria das Vassouras, zona Norte da cidade, estão reivindicando a regularização fundiária da área, que segundo relatos de alguns, o bairro é o mais antigo da região da Santa Maria da Codipi e eles não possuem os registros dos seus imóveis. Para tratar da questão, o vereador Luiz Lobão realizou audiência pública na Associação de Moradores do bairro por meio do Câmara Itinerante.

Mudanças

O prefeito Firmino Filho (PSDB) deve fazer alterações no secretariado em janeiro do ano que vem. Deve definir quem de fato vai substituir os pemedebistas que saíram dos cargos na Prefeitura. Também tem vereador que hoje é secretário, que quer voltar para Câmara.

Enem para detentos

As secretarias de Justiça e de Educação do Piauí realizarão, nos dias 2, 8 e 9 de dezembro – nas penitenciárias de Floriano e Parnaíba e na Casa de Custódia de Teresina, respectivamente – as últimas revisões preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade 2017 (Enem PPL). O Estado inscreveu 313 detentos para fazer as provas – que serão aplicadas nos dias 12 e 13, dentro das próprias unidades prisionais. As revisões serão ministradas pela equipe de professores da rede pública estadual de ensino, nas áreas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Inagurado

Fechado em 2011, o governador Wellington Dias reinaugurou, neste domingo (3), o Hospital Estadual Dr. Mariano Lucas de Sousa, em Buriti dos Lopes. O hospital foi totalmente reformado e recebeu novos equipamentos, com investimentos de cerca de R$1,3 milhão, fruto de recursos federais. O Hospital terá capacidade de atendimento ampliada, com serviços de urgência e emergência, adultos e pediátricos. Ao todo, 20 leitos serão destinados à observação na urgência e 10 leitos destinados à internação clínica.

Governadora

Margarete Coelho (PP) deve assumir hoje (4) o exercício do mandato de governadora do Estado. Wellington Dias viajará aos Estados Unidos em viagem de cunho familiar para tratamento da filha. A vice-governadora devem aproveitar o período para cumprir intensa agenda de trabalho, o que consequentemente fortalece ainda mais sua imagem num tempo em que o cargo de vice está disputadíssimo.

Nada de vermelho, este ano, a decoração de natal do Palácio de Karnak é composta por várias estrelas azuis, lembrando muito as campanhas do PSDB em Teresina. Será mais uma estratégia de Wellington Dias (PT) para atrair o apoio e a simpatia de Firmino Filho (PSDB) à sua reeleição? Ou será que neste ano colocaram um tucano para ser o responsável pela decoração?