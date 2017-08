João Henrique crítica partidos e faz apelo

O ex-ministro João Henrique segue firme e convicto de que disputará o cargo de governador pelo PMDB nas eleições do próximo. “Eu defendo uma candidatura própria”. Esse é o lema do pré-candidato por onde anda com sua caravana. No encontro deste final de semana, em Avelino Lopes, João Henrique reafirmou que o Piauí precisa crescer.

Ele ainda alfinetou os demais partidos, dizendo que eles não podem deixar Wellington Dias (PT) disputar sozinho a reeleição. O problema que nem o PMDB, pelo menos as principais lideranças, pretende deixar a recém conquistada base do governador e nem os demais partidos que se declaram de oposição cita o nome de João Henrique para ser o candidato contra Wellington.

Foi realizada ontem (6) a abertura da Maratona dos Deficientes Físicos Cadeirantes, na avenida principal do bairro Planalto Uruguai, zona leste de Teresina. O evento teve como tema ‘Eu posso praticar esportes, porque minha força vem de Deus’. Em 2017, a maratona completa 11 anos de existência.

Muitos recursos, pouco retorno

A página 3 do Jornal O Dia de hoje traz uma reportagem especial sobre a produtividade da Câmara dos Deputados nos primeiros seis meses de 2017. Além de ter sido um dos semestres mais improdutivos dos últimos anos, as poucos medidas aprovadas mais prejudicam a população do que beneficiam. São elas a Lei da Terceirização, Reforma Trabalhista e avanço da Reforma da Previdência.

Muitos recursos, pouco retorno II

Por outro lado, somente os deputados do Piauí gastaram R$ 2 milhões com cota parlamentar. Um recurso extra dado aos deputados para o custeio de despesas com passagens aéreas; telefonia; serviços postais; manutenção de escritórios de apoio à atividade parlamentar; assinatura de publicações; fornecimento de alimentação ao parlamentar; hospedagem, dentre outras. Isso sem falar do salário de R$ 33.763,00, e outros benefícios, como o ressarcimento a gastos com saúde realizados em qualquer hospital do país.

Maria da Penha

A Coordenadoria de Estado de Políticas para as Mulheres do Piauí vai realizar durante o mês de agosto uma vasta programação em comemoração aos 11 anos da Lei Maria da Penha. com o tema “Fortalecendo a Sociedade na Desconstrução da Naturalização da Violência contra a Mulher”, as ações têm como objetivos promover e debater com a sociedade os desafios e perspectivas sobre a lei que completa 11 anos de promulgação, no dia 07 de agosto, destacando ainda sua importância no combate à violência.

Jovem cientista

O edital "Prêmio Jovem Cientista do Piauí” será lançado amanhã (87) pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico (Sedet). A iniciativa tem o objetivo de estimular o intercâmbio de trabalhos técnicos e científicos dos estudantes das escolas da Educação Básica (Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional e Tecnológica), tanto da rede pública e privada.

Vestibular UAPI

Mais de 9mil pessoas concorrem as 3 mil vagas para o vestibular 2017 da UAPI.. Ao todo, 60 municípios que serão beneficiados com as vagas deste vestibular, cada um com uma turma de 50 alunos de bacharelado em administração. A Uapi é um programa de ampliação do Ensino Superior custeado pelo governo do Estado com parcerias da Uespi, Secretaria de estado da Educação (Seduc), Fundação de Amparo a Pesquisa (Fapepi) e Coordenação de Educação por Meio de Mediação Tecnológica.

ODIA