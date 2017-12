Isso não é socialismo

Numa tacada só, o Governo da Venezuela expulsou do país o embaixador brasileiro e o encarregado de negócios canadenses, em resposta às críticas feitas pelas duas nações à escalada repressiva que se observa no país comandado pelo ditador Nicolás Maduro. Afundada numa crise gravíssima desde os últimos meses do Governo de Hugo Chávez, a Venezuela vê boa parte do seu povo definhar na miséria, sem emprego e amedrontado pela violência dos militares comandados pelo ditador. Após crescimento vertiginoso de venezuelanos deixando suas casas para buscar refúgio em outros países da América Latina, já se pode falar que a Venezuela vive uma crise humanitária. Chega a ser uma ofensa aos defensores do socialismo afirmar que os regimes ditatoriais de Chávez e Maduro são democracias socialistas. Na verdade, eles usaram e usam os preceitos socialistas para legitimar seus governos repressores. Em agosto deste ano, o ex-ministro José Dirceu escreveu um artigo para o site El País defendendo o governo Maduro, que, para o petista, é "vítima" de ataques injustos de grupos paramilitares. Dirceu teve a audácia de afirmar, no mesmo artigo, que a oposição na Venezuela é formada por "golpistas". Isso mesmo, para o ex-ministro, é natural mandar prender, reprimir e calar opositores. Errado é querer reagir a essas medidas totalitárias. Ainda bem que vivemos num país democrático, onde condenados por corrupção têm a liberdade de escrever artigos, mesmo que recheados de mentiras e tentativas de manipulação ideológica. Ainda bem que vivemos num país onde a Justiça vem sendo mais efetiva. Assim, o povo pode ficar tranquilo, sabendo que esses corruptos, mesmo escrevendo artigos, vão permanecer atrás das grades.

A parceira entre o deputado Themístocles Filho (PMDB) e o vereador Jeová Alencar (PSDB) continua sólida como uma rocha, e deve render novos frutos em 2018. No fim de semana, o presidente da Assembleia prestigiou uma confraternização organizada pelo tucano, presidente reeleito do Legislativo municipal. Abre o olho, Firmino!

Convocados

A Prefeitura de Teresina convocou mais 55 aprovados no processo seletivo simplificado para professor substituto da Secretaria Municipal de Educação (Semec). Desta vez, são docentes das áreas de língua portuguesa e matemática que atuarão em turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, nas escolas públicas municipais.

Convocados II

No mês passado, a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema) divulgou a lista com 368 aprovados que assumirão turmas de 1º ao 5º ano.

Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da cidade de Teresina atendeu, de janeiro a novembro de 2017, 35.314 ocorrências, a maior parte referente a acidentes de trânsito, chegando a 5.086 atendimentos nos onze meses. Além disso, os profissionais do Samu atenderam 777 ocorrências por agressão física, 135 urgências pediátricas, 23 ocorrências por cheque elétrico, dentre outras ocorrências diversas. No período citado o serviço recebeu 180 trotes.

Frota renovada

Em 2017, sete novas ambulâncias foram adquiridas para o serviço, duas com recursos municipais e cinco doadas pelo Ministério da Saúde. E, segundo a Prefeitura, está previsto o recebimento de mais três ambulâncias para o próximo ano. Apesar das novas aquisições, o Samu Teresina ainda conta com um número reduzido de veículos, para um município que possui quase um milhão de habitantes. São apenas onze ambulâncias e duas motolâncias.